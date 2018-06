Streama Sverige – Schweiz gratis

Under hela VM 2018 i fotboll så har vi bekantat oss med att det finns två alternativ på live streaming. Alla matcher är nämligen delade mellan SVTplay och Cmore. Där har man delat ganska lika under både gruppspelet och under finalspelet.

Den sida som kommer visa Sverige – Schweiz stream är SVTplay. Denna tjänst kan du även nå inne hos Cmore som låter dig kunna sända fotboll från SVT på deras hemsida eller app i mobillen.

Vi på Sportal brukar oftast välja att rekommendera våra läsare för Cmore. Denna tjänst ger alla medlemmar samtliga matcher. Oavsett om de sänds med TV4 eller med SVT.

Därför rekommenderar vi dig att skapa ett konto gratis hos Cmore och köpa det paket som låser upp alal matcher i VM för 139 kr. Det ger dig tillgång till hela fotbolls-VM, samt mycket mer.

Oavsett om du väljer Cmore eller SVTplay för att streama Sverige – Schweiz live i åttondelsfinalen. Så kommer det fungera fint att titta på VM din mobil, iPad eller dator. Vill du hellre se Sverige – Schweiz på TV istället för live stream. Då kan du bara fortsätta läsa nedanför. Där hittar du mer info kring detta!

Gå till Cmore

Skapa gratis konto

Streama Sverige – Schweiz i VM 2018

Kanal som sänder matchen på TV

Den TV-kanal som kommer sända Sverige – Schweiz live från åttondelsfinalen i VM är SVT1. Denna kanal kommer från början till slut finnas med dig under matchen. Detta gör man med högklassig rapportering både innan match med försnack, men även efter matcher med ett s.k. eftersnack.

Matchen mellan Sveriges landslag och Schweiz kommer att starta 16:00, den 3/7. Ungefär två timmar innan avsparken kommer studion finnas med dig.

Matchen kommer sändas på TV med SVT1

Vi känner redan nu till att det kommer vara Chris Härenstam och Glenn Strömberg som kommer kommentera Sverige – Schweiz. Detta är samma duo som även kommenterade Sveriges match mot Mexiko i VM-gruppspelet.

Trots att det går att streama Sverige mot Schweiz hos Cmore, så är det bara inne på SVT som du kan se matchen på TV.

Bäst när det gäller!

Precis som Gyllene Tiders VM-låt låter så är Sveriges landslag alltid som bäst när det verkligen gäller. Det har man inte minst visat mot Italien till play-off inför VM, och nu senast mot Mexiko.

Nu står Sverige återigen inför en ”måste-match”, denna gång mot Schweiz. Skulle vi vinna matchen så gör vi vårt bästa VM-slutspel sedan 1994.

Att Sverige ställs mot just Schweiz är det nog många svenskar som är väldigt nöjda med. Det är på förhand en av de mindre farliga motståndare som Sverige kunde fått.

Dessutom så är Schweiz försvagat en smula då två viktiga spelare i backlinjen är borta från matchen p.g.a. avstängningar på Lichtstiener och Schär. I Sveriges lag så är vi inte helt skonade från avstängningar. Sebastian Larsson kommer dessvärre inte behöva byta om inför åttondelsfinal då en varning mot Mexiko stoppar honom från spel.

Läs mer om att tippa på bästa oddsen från VM 2018.

Vinner Sverige?

Självklart vinner Sverige! Åtminstone om vi på Sportal.se ska ge oss på uppgiften att tippa på matchen.

Efter matchen mot Mexiko så går vi in med en känsla i åttondelsfinalen som att inget kan stoppa ”blågult”. Den enda rädslan vi har är att Sverige spelar i regel sämre mot lag i samma nivå. Vilket vi sett under VM-kvalet och genrepet inför fotbolls VM 2018.

I övrigt så har vi en god känsla inför matchen, och tror helt klart på att det blir kvartsfinal för svensk del!