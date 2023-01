Inter - Atalanta (31/1): Stream, speltips & odds

Vad: Inter – Atalanta, Coppa Italia Var: San Siro, Milano När: Kl. 21:00, 31 januari Live stream: Bet365 TV: Ingen kanal Speltips: Atalanta vinner – rak 2:a (4.00 hos Bet365)

Inför matchen

Inter får se upp för Ademola Lookman. Atalantas offensive mittfältare har gjort sju mål och två assist på de fyra senaste matcherna.

Senast lagen möttes vann Inter med 3-2, i en väldigt sevärd match.

Vinnaren av denna kvartsfinal möter vinnaren mellan Juventus och Lazio i semifinal.

Statistik & startelvor

Streama Inter – Atalanta

Det är inte svårt att finna en Inter – Atalanta live stream att titta på direktsänt på nätet, och allt som krävs för att göra så är att ni skapar ett konto hos Bet365 och där sätter in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni live streama Coppa Italia.

Välj helt på egen hand om ni ska ha igång er Inter – Atalanta stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni tillgång till en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen direktsänt på TV.

Vi skulle tro att ni som väljer att streama Inter – Atalanta online blir nöjda med ert beslut, då sändningen håller god kvalitet vad gäller både bild och ljud.

Speltips & odds: Inter – Atalanta

Det har blivit dags för kvartsfinaler av Coppa Italia, och det är onekligen så att vi fått en starkare och en svagare sida av slutspelsträdet. På ena sidan har vi Inter, Atalanta, Juventus och Lazio, medan den andra sidan av trädet består av Roma, Cremonese, Fiorentina och Torino. Inga dåliga lag på andra sidan, men onekligen inga alltför skräckinjagande sådana.

Inter slog ut Parma med 2-1 i åttondelsfinalen, då man kvitterade sent på Gianluigi Buffon och sedan satte det vinnande målet under förlängningen. Inter har gått helt ok poängmässigt under våren, och även krossat Milan i Supercoppan, men det känns ändå som att man är inne i en viss formsvacka. Man låg under mot Cremonese i helgen, och dessförinnan förlorade man mot Empoli. Man spelade även oavgjort mot Monza i inledningen av månaden.

Atalanta å sin sida har verkligen hittat formen efter VM-uppehållet. Laget vann sin åttondelsfinal mot Spezia med 5-2, efter att några dagar tidigare ha slagit Salernitana med 8-2. För en vecka sedan spelade man 3-3 mot Juventus, och ni hör ju att det är ett lag som fått igång målskyttet.

En stor anledning till Atalantas ökade målproduktion är att Ademola Lookman verkligen hittat rätt på sistone. Nigerianen har på sina fyra senaste matcher stått för sju mål och två assist, och bara flyger fram för tillfället.

Vi ser en öppen match framför oss, som kan sluta lite hur som helst. När spelbolagen då favoriserar Inter något enormt vänder vi på kappan och spelar bortaseger. Den raka 2:an finner ni till 4.00 gånger pengarna, hos Bet365.

Vårt speltips: Atalanta vinner – rak 2:a



Odds: 4.00

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Det finns otroligt många odds på Inter – Atalanta. Titta in några av dem nedan.