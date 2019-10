För dig som har en AppleTV eller Chromecast går det utmärkt att streama direkt från Cmore dit. Ett enkelt sätt att få upp matchen direkt på teven. Vill du följa Rögle - Djurgården via live stream på en mobil enhet är det bara att ladda ner leverantörens applikation.

Skapa först ett konto hos streamingleverantören, om du inte redan har ett, och välj sedan till deras sportpaket. Först då får du möjlighet att streama Rögle - Djurgården. Så med två enkla steg har du möjlighet att se en riktig toppmatch via live stream.

Det första man bör ta reda på är vilka som äger rättigheterna för att sända SHL. För oss svenskar är det streamingtjänsten Cmore som står för hockeyunderhållningen. Så vill du se Rögle - Djurgården via live stream är det dit du måste vända dig.

Kvällens höjdpunkt, Djurgården gästar seriens formstarkaste lag i form av Rögle. Se den spännande matchen direkt via live stream, enkelt och smidigt. Vi hjälper dig att hitta en bra live stream på Rögle - Djurgården direkt.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.