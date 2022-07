Vad: Nederländerna – Sverige När: Den 9/7, kl. 21:00 Vart: Bramall Lane Vad: Dam-EM 2022 TV: TV4 Speltips: Sverige vinner (2,50 hos Bet365)

Streama Sverige – Nederländerna

Hur bär man sig då åt för att hitta en Nederländerna – Sverige live stream att titta på= Allt som Det är enklare än vad man kan tro att titta på matchen online, och allt som krävs för att göra så är faktiskt att man skapar ett konto hos C More och där köper sportabonnemanget. När det är gjort får man tillgång till alla dam-EM live streams, och kan alltså se varje match från mästerskapet.

Det går bra att ha igång er fotboll live stream på C More från valfri enhet. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har du en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan du dessutom koppla över din Nederländerna – Sverige stream till TV-skärmen, för att istället se matchen på TV.

Sändningarna hos C More håller alltid utmärkt kvalitet, vilket gäller både bild och ljud. Dessutom får du studio inför match, i halvtid och efter match. Experterna i studion och kommentatorerna till matchen är alla handplockade för att ge tittarna bästa möjliga upplevelse.

Gå till C More

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Nederländerna – Sverige online

Titta på Nederländerna – Sverige på TV

Denna stora match från dam-EM kommer givetvis också att sändas på TV. Kanalen som visar matchen är TV4, och har ni den kanalen i ert utbud kan ni alltså se matchen direktsänt på TV. Då behöver ni inte ordna med att flytta över er Holland – Sverige stream till TV-skärmen, utan kan titta direkt på TV.

Saknar ni dock TV3 rekommenderar vi er, som sagt, att koppla er stream av matchen från valfri enhet till TV-skärmen med hjälp av exempelvis en Chromecast. Apple TV fungerar också bra.

Kanal: TV4

Sändningsstart: 20:00

Avspark: 21:00

Inför matchen

Sverige kliver alltid in som en av favoriterna i dammästerskapen, och inte minst i år med tanke på de senaste årens framgångar på damsidan. Nederländerna är dock ett väldigt starkt landslag, som också hålls som en guldkandidat. Detta blir onekligen en intressant match att se, en match som mycket väl kan vara den som i slutändan avgör vilket lag som vinner den här gruppen och på så sätt får en mer fördelaktig lottning efter gruppspelet.

Sverige stod för en mycket god prestation i genrepet, då man besegrade Brasilien med hela 3-1. Vi hoppas nu att denna goda prestation var ett tecken på vad som komma skall, och att våra svenska fotbollsdamer bjuder på nya, fantastiska matcher.