Under OS 2018 så har Sverige många medaljhopp i form av Charlotte Kalla, Tre Kronor, Damkronorna, Stina Nilsson och en lång rad andra idrottare.

Självklart så kommer vi lägga lite extra vikti i att rapportera med Sveriges resutlat i OS 2018. Det är ingen överraskning att det är just de svenska atleterna som vi kommer ha mest fokus på.

Vi skulle påstå att våra OS resultat dag till dag är det bästa viset att följa mästerskapet. Så vidare du inte följer vinter-OS via stream eller TV . Istället kan du gå in på vår resultatssida för att läsa sammanfattningen med de viktigaste höjdpunkterna från natten OS-schema.

De flesta av de grenar som ska avverkas kommer att avgöras under nätterna. Det innebär att vi kommer ge dig ett sammandrag för varje. Där kommer vi rapportera kring alla svenska reusltat, samt alla höjdpunkter från nattens händelser i Pyeongchang.

*Ryssland är på grund av sin dopinghistorik avstängt från OS, men icke dömda atleter har fått tillåtelse att tävla under neutral flagg och namnet ”Olympiska atleter från Ryssland”.

Peter Forsberg sprang med OS-elden redan tisdag förmiddag, svensk tid. Natten till torsdag hölls de första tävlingarna i OS 2018. Dubbel i curling mixed stod på schemat under natten, och fyra olika matcher avhandlades. Vi kan notera att de olympiska atleterna från Ryssland inledde OS-spelen dåligt. Värdlandet Sydkorea sopade banan med Finland, medan vårt andra grannland Norge besegrade Kanada. Dessutom vann Schweiz mot Kina.

