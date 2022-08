Juventus - Sassuolo (15/8): Stream, speltips & odds

Vad: Juventus – Sassuolo, Serie A Var: Allianz Stadium Turin När: Kl. 20:45, 15 augusti Live stream: Bet365 TV: C More Fotboll Speltips: Under 2,5 mål (2,50 hos Bet365)

Inför matchen

Sassuolo vann bortamötet med Juventus i Serie A förra säsongen, med 2-1.

Juventus storförvärv Ángel Di María väntas starta matchen. Paul Pogba däremot är skadad.

Sassuolos stora stjärna Gianluca Scamacca har sålts till West Ham.

Statistik & startelvor

Streama Juventus – Sassuolo

Hur gör man då för att live streama Juventus – Sassuolo? Faktum är att det är väldigt enkelt att se matchen live på nätet. För att titta på mötet online behöver ni bara skapa ett konto hos Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni se alla Serie A-matcher online.

Det går utmärkt att titta på er Juventus – Sassuolo live stream från valfri enhet. Se mötet via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast eller liknande kan ni med fördel koppla över er fotbollssändning till TV-skärmen, för att se matchen där.

Kvalitén på bild och ljud är hög, vilket förhöjer upplevelsen av er Juventus – Sassuolo stream. Kommentatorerna talar engelska, och är mycket kunniga.

Speltips & odds: Juventus – Sassuolo

Juventus har två, med Juventus mått mätt, misslyckade säsonger bakom sig. Andrea Pirlo tog över inför säsongen 2020-21, med målsättningen att bygga ett lag som skulle spela en mer sevärd fotboll. Resultaten kom dock inte, och hur roligt det var att se laget spela kan diskuteras. Efter att ha säkrat fjärdeplatsen med blotta förskräckelsen i sista omgången, fick Pirlo sparken.

För att ersätta Pirlo tog man in Massimiliano Allegri, som vunnit flertalet ligatitlar åt laget under 2010-talet. Visst är det kul att spela fint, men att vinna ska ändå alltid gå först. Allegri har fått Juventus att bli något starkare, men det blev ingen titelstrid för honom heller under säsongen som just passerat.

Inför den här säsongen har laget förstärkts med stjärnspelare som Ángel Di María och Paul Pogba, och nu hoppas man att återta ”scudetton”.

I omgång 1 ställs Juventus mot Sassuolo, som är ett lag som ofta skakar om topplagen. Ifjol vann faktiskt Sassuolo när man gästade på Allianz Stadium, efter mål från Davide Frattesi och Maxime Lopez.

Sassuolo har tappat viktige anfallaren Gianluca Scamacca, och målfarlige yttern Jeremie Boga försvann redan i januari. Juventus får klara sig utan Paul Pogba. Premiärer brukar vara en aning avvaktande. Vi tycker att oddset 2,50 på ”under 2,5 mål” är fint, och spelar detta. Det finnes på Bet365.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 2,50

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

