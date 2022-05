Halmstad - Brommapojkarna (23/5): Stream, speltips & odds

Vad: Halmstads BK – BP Matchstart Kl. 19:00, den 23/5 Vart: Örjans Vall Live stream Discovery Plus TV-kanal: Discovery+ Extra 2 Speltips: HBK vinner (1,75 hos Bet365)

Inför matchen

Halmstad kommer hit med sex raka segrar, och känns riktigt heta för tillfället.

BP har tagit tio poäng på fyra matcher, och ligger på fjärde plats i tabellen.

Lagen möttes i gruppspelet av Svenska Cupen i våras. Då slutade mötet 1-1.

Statistik & startelvor

Streama Halmstad – BP

Speltips & odds: Halmstads BK – Brommapojkarna

Halmstad inledde säsongen med en poäng på två matcher, men har därefter radat upp segrar. Sex raka vinster är facit, och fortsätter det så här är man tillbaka i Allsvenskan nästa säsong. Lagets defensiv har inte varit fullt lika stabil som förra säsongen, men den då bristande offensiven har man verkligen fått ordning på. Med 17 mål på 8 matcher är det bara två lag som gjort fler – AFC Eskilstuna och Brommapojkarna.

Denna måndagskväll ställs man mot just Brommapojkarna, som också är nykomlingar men från Division 1 istället för från Allsvenskan. BP har stått för en riktigt fin säsongsstart, och har plockat tio poäng på de fyra senaste matcherna. Allra senast slog man fjolårsallsvenska Östersunds FK med 4-1, och BP ser definitivt ut att vara ett lag som kan slåss om uppflyttning redan i år.

Att BP ska lyckas mäta sig med Superettans just nu starkaste lag, HBK, ställer vi oss dock osäkra till. Halmstad ser nästan ostoppbara ut just nu, och på papperet är man klart bättre än BP. I sådana här toppmatcher är det ofta defensiven som avgör vilket lag som vinner, och HBK har släppt in blott 7 mål jämfört med Brommapojkarnas 16.

Vi spelar den raka 1:an, som finnes till 1,75555 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: Halmstad vinner



Odds: 1,75

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Här landar vårt spel på HBK. Men titta för all del in andra odds på matchen.