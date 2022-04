Superettan live streams & TV – matcher idag

För att känna till vilka tider och datum som gäller för dina Superettan streams så kan du följa vårt schema. Det kan användas som en tablå för att hålla koll på TV tider för dagens matcher som du vill titta på.

Normalt vis så brukar live streaming inför Superettan matcher att sändas en stund innan match. Därför kan det löna sig att börja streama Superettan på nätet en lite tid inför avspark.

Så streamar du Superettan online

Den sida i Sverige som har rättigheter för att visa Superettan matcher via live streams är Discovery Plus. Det är en tjänst där du inte bara kommer kunna se Superettan online. Där kommer det även finnas gott om matcher som spelas i Allsvenskan.

Om du älskar att följa svensk fotboll via live streams så är det helt enkelt Discovery Plus du bör ta hjälp av. Där får du tillgång till Superettan och Allsvenskan stream. Vilket är perfekt för dig som vill hålla koll på all fotboll från Sverige.

För att få tillgång till detta så behöver du endast skapa ett konto. Detta konto behöver du sedan utrusta med ett sportpaket/abonnemang. Det kan du enkelt hitta mer information om inne på deras hemsida. Där kan du se vilka aktuella priser eller erbjudanden som gäller.

Discovery Play

Det vanligaste, och det mest populära sättet i Sverige att streama Superettan på är via Discovery Plus. Utöver svensk fotboll så kommer det även vara möjligt att se SHL hockey streams i Sverige. De har nämligen ett samarbete med Cmore som möjliggör ännu fler sport streams från bl.a. Cmore.

Här nedanför kan du enkelt och snabbt se hur du kan se Superettan streams på nätet med hjälp av Discovery Plus.

Gå vidare till Discovery Plus Skapa ett konto Köp abonnemang från 349 kr per månad Streama matcher i Superettan

Se utomlands

För dig som befinner dig utomlands så kommer matcherna även kunna sändas hos Bet365. Denna streamingsida har fått ett godkännande att visa Superettan matcher utanför Sverige.

Där kommer alla medlemmar som spelar på odds kunna streama Superettan gratis på köpet. Om man spelar på odds så kommer man nämligen att låsa upp alla de live streams som finns inne hos Bet365. Detta är ett knep som många i Sverige använder för att även se Bundesliga, La Liga och Serie A.

Gå till Bet365 Registrera ett spelkonto Sätt in pengar & spela på odds Gå till alla live streams Se matcher från Superettan

Se på TV

Det är inte bara live streaming på nätet som du kan sända matcher i Superettan. Det kommer vara möjligt att se flera av matcherna med hjälp av de TV-kanaler som visar svensk fotboll. Det gör man via t.ex. Kanal 5 eller andra TV-kanaler som drivs av Discovery Plus. Nackdelen med detta är att flera matcher inte kommer att visas på TV.

För att garantera dig själv att kunna följa alla matcher i Superettan – så krävs alltså ett konto hos Discovery Plus.

Här nedanför kan du se vilka TV-kanaler som KAN ha sändningar från Superettan 2022.

Kanal 5

Kanal 9

Se Superettan live?

Skulle du vilja se matcher i Superettan live och på plats i arenan. Då rekommenderar vi dig att leta biljetter hos respektive lag. Varje lag står själva för att sälja biljetter till de supportrar som vill kunna se matcher live på arenorna.

Vi rekommenderar dig därför att söka efter den officiella hemsidan för det lag i Superettan som du följer. Där kan du hitta massor info för att köpa biljetter och se matcherna live på arenan. Normalt vis brukar det sällan bli helt fullsatt i matcher som spelas i Superettan. Vi tror att många söker sig hellre till TV eller live streaming.

En biljett till en match i Superettan brukar gå på mellan 100-200 kr. Vilket är att man i regel ligger lite lägre än de biljetter som säljs inför matcher i Allsvenskan.