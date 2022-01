Arsenal - Burnley, 23/1: Stream, speltips & odds

Vad: Arsenal – Burnley Matchstart Kl. 15:00, den 23/1 Vart: Emirates Stadium Live stream Viaplay TV-kanal: Viasat Sport Fortboll Speltips: Arsenal vinner och håller nollan (1,95 hos Bet365)

Streama Arsenal – Burnley live

Det är väldigt enkelt att live streama Arsenal – Burnley, och det enda ni behöver ordna för att se matchen live är ett konto på Viaplay, och där ett sportabonnemang. När ni har skaffat det kan ni streama alla matcher från Premier League live, direkt från valfri enhet. Ha igång er Arsenal – Burnley stream från mobil, dator eller surfplatta. Med en Chromecast eller annat verktyg kan du dessutom koppla över din fotboll stream till TV-skärmen.

Sändningen på Viaplay håller alltid hög kvalitet, med bra ljud, skarp bild och skickliga kommentatorer och experter. Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med din Arsenal – Burnley live stream.

Gå till Viaplay

Skapa ett konto

Köp sportabonnemanget

Streama Arsenal – Burnley online!

Speltips & odds: Arsenal – Burnley

Många har varit de supportrar som ondgjort sig över Mikel Arteta, och börjat sakna tiderna då Arsène Wenger drog i spakarna omkring Emirates. Och visst hade Arteta det tufft inledningsvis, men nu har det vänt för Arsenal.

De matcherna Arsenal bör vinna har man den här säsongen vunnit väldigt frekvent, och då är mycket vunnet. Visserligen förlorade man mot Nottingham Forest i FA-cupen, men denna säsong är det en topp fyra-placering i ligaspelet som ligger i fokus. Man har fortsatt haft det väldigt tufft mot de svårare motståndarna, men även där har vi sett förbättring hos Arsenal. Man stod upp bra i förlusten mot Manchester City, och nådde 0-0 borta mot Liverpool i ligacupen med en man mindre i 70 minuter.

Burnley ligger sist i Premier League, och har knappast sett särskilt vassa ut. Man har vunnit blott en ligamatch under hela säsongen, och just nu är sviten på matcher utan seger uppe i åtta matcher alla tävlingar inkluderade. Just nu är det re poäng upp till säker mark, och det ser ut att bli den hopplösa kvartetten Burnley, Newcastle, Norwich och Watford som gör upp om att undvika nedflyttning.

Till Burnleys försvar har man fått fler matcher inställda än något annat lag på grund av covid, och bara spelat 17 matcher. Som en kontrast har Chelsea spelat hela 23 matcher, och bottenkonkurrenterna har bockat av 19-21 matcher.

Arsenals försvar har sett stabilt ut under den här säsongen, och man har hållit nollan i fem av tio hemmamatcher i ligan. Håller man nollan hemma i 50 procent av matcherna, då menar vi att Burnley är en av matcherna man ordnar detta i. Dessutom tror vi att hemmalaget vinner. Vi spelar ”Arsenal vinner och håller nollan”, som finnes till 1,95 hos Bet365.

Vårt speltips: Arsenal vinner och håller nollan

Odds: 1,95

Spelsida: Bet365

Läs gärna vår Bet365-recension, som vi har skrivit. Där finner ni våra tankar om spelsidan.