Vi tror att det kan ramla in en del mål, och spelar "över 3.0 mål" till oddset 1.850 på Bet365. Spelet innebär att vi får insatsen tillbaka vid exakt tre mål, och vinner om det görs fyra mål eller fler.

På andra sidan planen står Arsenal, som gått igenom en närmast identisk tränarkarusell under de senaste veckorna. Emery fick sparken i slutet av november, ersattes av interim-tränaren Fredrik Ljungberg, som i sin tur gör sin sista match i denna roll innan han lämnar över till Mikel Arteta.

Marco Silvas Everton förlorade mot Leicester och Liverpool, medan intermin-tränaren Duncan Fergusons Everton slog Chelsea, kryssade mot United och åkte ut på straffar i ligacupmatchen mot Leicester. Den så omtalade omedelbara effekten av ett tränarbyte slog in, men Ferguson var aldrig tänkt som någon permanent lösning och under lördagsförmiddagen offentliggjordes Carlo Ancelotti som klubbens nye huvudtränare. Ancelotti hoppar därmed snabbt upp på sadeln igen, inte ens två veckor efter att han sparkats från Napoli.

