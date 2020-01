Streama Real Madrid - Sevilla live

Det går att se Real Madrid - Sevilla live på Bet365:s hemsida. Det enda du behöver göra för att låsa upp sändningen är att skapa ett konto på sajten och att göra en insättning på minst 50 kronor. Då kan du ta del av alla live streams, från La Liga till att se fotboll från hela världen.

Det går att titta på Real Madrid - Sevilla från vilken enhet du vill. Se matchen från mobil, dator eller surfplatta.

Bilden och ljudet är av bra kvalitet, men du tvingas klara dig utan kommentatoter då Bet365 inte förser sina sändningar med några sådana.

1. Gå till Bet365.com

2. Skapa konto och sätt in minst 50 kronor

3. Titta på Real Madrid - Sevilla!

Titta på Real Madrid - Sevilla på TV

Precis som de flesta stora matcher kommer detta möte att TV-sändas. Kanalen som visar Real Madrid – Sevilla är C More Fotboll, och där kan du således se Luka Modrics Real ställas mot Ever Banegas Sevilla.

Avspark för matchen är satt till 16:00, men i vanlig ordning inleds CMores sändning något tidigare än så. Klockan 15:55 bjuds TV-tittarna in till Bernabéu, då Christopher Kviborg och Marcelo Fernández välkomnar er till arenan och sändningen. Båda dessa två herrar har blivit kända namn hos många fotbollsfans efter deras medverkan i Eurotalk.

Du som saknar C More Fotboll kan se matchen på TV om du väljer att koppla din Real Madrid – Sevilla live stream från datorn till TV-skärmen. Detta med hjälp av till exempel en HDMI-kabel.

TV: C More Fotboll

Sändningsstart: 15:55

Avspark: 16:00

Inför matchen

Efter två veckors uppehåll är La Liga tillbaka i helgen, och vi skäms bort med en riktigt fin match på lördagseftermiddagen.

Real Madrid ligger för tillfället på andra plats i La Liga, med samma antal poäng (40) som FC Barcelona. Sevilla ligger på fjärde plats, på samma poäng som trean Atlético Madrid och fem poäng bakom toppduon.