Hockeytipset: Odds & speltips på NHL & SHL (V.3)

Trots rådande situation så ger veckan oss en hel del bra matcher att se fram emot – både i NHL och SHL. Häng med så guidar vi vidare och hjälper till hur man bäst tar tillvara på veckans bästa hockey!

Schemat i ligorna är som de flesta vet hyfsat runtkastat och det kommer säkerligen vara perioder framöver där många matcher ska spelas nära inpå varandra för att man ska kunna hinna ikapp i schemat, precis som denna vecka. Trots tidigare uppskjutna matcher har vi redan hunnit lite drygt halvvägs in i hockeysäsongen och nu börjar tabellerna ”sätta sig” något och man har kunnat urskilja hur lagen vill spela ute på isen.

Nedan listar vi som vanligt några av veckans höjdpunkter och presenterar våra tips och tankar – tillsammans med spelvärda odds till respektive match. Glöm inte heller att läsa på om hur ni kan titta på OS (vinter) via TV & stream. Där kan ni även se ett schema & program som man kan följa. Läs mer om OS odds för ishockey via vår guide.

Veckans matcher i SHL

Det börjar likna en tydlig topp, mitten och botten av SHL-tabellen vilket såklart innebär att lagen börjar bli medvetna om hur man ligger till inför kommande slutspel eller kval för att hålla sig kvar i SHL. Att kvarstående matcher blir viktiga är ingen överdrift och således kan vi addera ytterligare spänningsfaktor till matcherna nedan. Här ser du bästa speltips under veckan – samt vilka bettingsidor i Sverige som vi tipsar om.

Luleå – Växjö

Speltips: Luleå vinner matchen (2.10 hos Betsson)

(2.10 hos Betsson) Nedsläpp: Den 18/1, kl. 19:00

Se matchen: CMore

Luleå drog det längsta strået mot Skellefteå i lördags (vilket var ett tips vi hoppas att ni ryggade om ni läste förra veckans hockeytips) och man körde på i full fart redan från start. Även om vägen inte varit spikrak så har man i skrivande stund tagit sig till en andra plats i toppen av tabellen. Växjö ligger samtidigt på en sjätteplats och man förlorade lite överraskande hemma mot Linköping i lördags med 1-4, men vann dessförinnan mot Färjestad med samma siffror. Att förmågor finns i Växjö är det ingen som tvivlar på – dock tror vi likväl att Luleå blir för svåra nu när de spelar med sådant självförtroende.

Skellefteå – Frölunda

Speltips: Frölunda vinner matchen (3.05 hos Betsson)

(3.05 hos Betsson) Nedsläpp: Den 18/1, kl. 19:00

Se matchen: CMore

Ofta två av de roligare lagen att följa i toppen av SHL. Skellefteå förlorade som sagt mot Luleå nu senast och hade dessförinnan haft ett långt speluppehåll pga. Covid. Det finns risk att det kommer ta ett par matcher innan man hittar formen igen och man får det inte lättare av att man möter Frölunda som kommer från en skön hemmavinst mot Rögle (som för övrigt också var ett tips från förra veckan som alltså gick hem). Frölunda har bra bredd i truppen och flera lovande talanger som visat god form denna säsong. Vi tror att det räcker för att slå Skellefteå.

Örebro – Malmö

Speltips: Örebro vinner matchen (2.15 hos Betsson)

(2.15 hos Betsson) Nedsläpp: Den 20/1, kl. 19:00

Se matchen: CMore

Örebros match mot Oskarshamn förra veckan ställdes in och man har inte tagit en vinst sedan Annandagen. Tillsammans med Malmö befinner man sig just nu i ”ingenmansland” i tabellen och formen för båda lagen är klart svår att sätta fingret på. Malmö förlorade borta mot Oskarshamn i söndags och man var likt många matcher denna säsong väldigt ineffektiva i motståndarnas zon. Örebro kommer försöka hitta tillbaka till formen man hade under en period under hösten och kanske blir denna match en nystart de desperat behöver.

Djurgården – Leksand

Speltips: Djurgården vinner matchen återkommer med odds

återkommer med odds Nedsläpp: Den 22/1, kl. 15:15

Se matchen: CMore

Djurgården har en fullkomligt bedrövlig säsong och ligger klart sist i tabellen med imponerande minus 41 i målskillnad. Man möter denna match mittenlaget Leksand som stundtals presterar riktigt bra. Exempelvis vann man med 5-2 mot Rögle den 28:e december – vilket man dock följde upp med en 1-4 förlust mot Luleå två dagar senare. Inget av lagen har spelat sedan Nyår, därför blir denna match intressant, framförallt ur Djurgårdsperspektiv för att se om man kunnat fila på nya spelsystem som kan förbättra siffrorna något. Skrällvinst för Djurgården?

Brynäs – Rögle

Speltips: Brynäs vinner matchen återkommer med odds

återkommer med odds Nedsläpp: Den 22/1, kl. 18:00

Se matchen: CMore

En match som på förhand bör väga till fördel för Rögle – som ju leder tabellen. Brynäs kommer dock med två vinster i bagaget, varav den ena mot formstarka Luleå. Därför tror vi att detta kan bli en riktigt kul match att följa och Brynäs vill förstås klättra i tabellen för att så småningom säkra en slutspelsplats. Vi tror att Brynäs kan ta Rögle denna kväll.

Veckans NHL matcher

Nu är vi nästan halvvägs in i NHL-säsongen och tabelläget i stort bjuder på både relativt väntade placeringar och på lag som definitivt överraskat. Om hockey generellt sett är svårtippat är NHL i synnerhet kanske ännu svårare, där även bottenlag tycks kunna slå formstarka topplag. Veckans matcher tror vi kan bjuda på både toppmöten och någon skräll av lägre rankat lag.

Vegas Golden Knights – Pittsburgh Penguins

Speltips: Pittsburgh vinner matchen (2.52 hos Unibet)

(2.52 hos Unibet) Nedsläpp: Den 18/1, kl. 04:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Pittsburgh är inne i ett vansinnigt bra stim just nu – och inte blir man sämre av att Evgeni Malkin äntligen är tillbaka i spel. Även Vegas går det bra för och man har exempelvis vunnit fyra av de senaste fem matcherna. Jämnt möte att vänta således och det lär vara dagsformen som avgör denna match. Tristan Jarry, målvakt I Pittsburgh är redan med I Vezinasnacket för denna säsong och får han vakta kassen kan det mycket väl bli han som än en gång hjälper Penguins att vinna.

Boston Bruins – Carolina Hurricanes

Speltips: Carolina vinner matchen (2.70 hos Betsson)

(2.70 hos Betsson) Nedsläpp: Den 19/1, kl. 01:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Ytterligare en match med två riktigt bra presterande lag. Bruins med framförallt Marchand, Bergeron och Pastrnak är riktigt heta, precis som vi är vana att se dem. De ställs mot ett gediget lagbygge i Carolina där det också finns spetskompetens i exempelvis Sebastian Aho som har 38p på 32 spelade matcher just nu och där Frederik Andersen har imponerande 92.8 i räddningsprocent. Väldigt lite skiljer laget åt när man ska väga dem mot varandra och det är inte mer än magkänslan som gör att vi tippar Carolina som vinnare av matchen.

Nashville Predators – Vancouver Canucks

Speltips: Vancouver vinner matchen (3.10 hos Betsson)

(3.10 hos Betsson) Nedsläpp: Den 19/1, kl. 02:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Relativt bra form hos båda lagen. För Vancouver har kanske målskyttet äntligen lossnat på riktigt för Elias Pettersson som ju satte två kassar i matchen mot Washington. I Nashville funkar offensiven med Duchene, Forsberg, Johansen överraskande bra, trots att man inför säsongen tappade bland andra Viktor Arvidsson och kändes allmänt skakiga. Spännande match blir det fastän Nashville på pappret och tabellmässigt är det bättre laget. Vi tror att Vancouver har tillräckligt med nyfunnen fart för att kunna förstöra kvällen för Nashville.

New York Rangers – Toronto Maple Leafs

Speltips: Toronto vinner matchen återkommer med odds

återkommer med odds Nedsläpp: Den 20/1, kl. 01:30 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Om veckans matcher har ett tema så är det jämna toppmöten som gäller. Framförallt Rangers skräller lite iår och har på sistone etablerat sig som ett topplag där Zibanejad, Panarin, Fox och målvakten Shesterkin utmärker sig lite extra. Toronto lär ta sig till slutspel även iår och hoppas förstås gå mycket längre än tidigare säsonger då man åkt ut tidigt i slutspelsrundorna. Nylander är en av spelarna som dragit tungt lass vad gäller poängproduktion iår och tillsammans med Matthews och Tavares leder man Maple Leafs offensiv. Rangers har fått möta riktigt tuffa motståndare de senaste fem, sex matcherna och förlorat de senaste två. Toronto har något bättre form och är oerhört vassa när det kommer till spelet framför motståndarmålet. Vi tror att det väger till deras fördel.

Seattle Kraken – St. Louis Blues

Speltips: Seattle vinner matchen återkommer med odds

återkommer med odds Nedsläpp: Den 22/1, kl. 04:00 (svensk tid)

Se matchen: Viaplay

Här kommer kanske veckans stora skräll där vi tippar att Seattle ska slå St. Louis. Kraken som ju är nykomlingar i NHL har inte riktigt fått den start man hade hoppats på, och det saknas tydlig spetskvalité på samtliga fronter. Blues går det betydligt lättare för och man har väletablerade namn och ett stabilt lagbygge som med en lätthet och trygghet tar sig igenom denna säsong och med största sannolikhet landar en slutspelsplats senare i vår. Anledningen till att vi tror på en skräll här är att Kraken kommer från en fin 3-1 vinst mot Sharks, där man så när höll nollan och där man exploderade i den tredje perioden. Att satsa hela sparkapitalet på Krakenvinst vore dock dumt…

Observera även de tidiga matcherna (svensk tid)

Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers lördag 22:e kl.19.00

Boston Bruins – Winnipeg Jets lördag 22:e kl.21.00

Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets söndag 23:e kl.19.00