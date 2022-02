Villarreal - Juventus, 22/2: Stream, speltips & odds

Vad: Villarreal – Juventus Matchstart Kl. 21:00, den 22/2 Vart: Estadio de la Cerámica Live stream C More TV-kanal: – Speltips: Matchen slutar oavgjort (3,20 hos Bet365)

Streama Villarreal – Juventus

Det är inte alls svårt att live streama Villarreal – Juventus. Allt ni behöver göra för att hitta en Villarreal – Juventus live stream är att skapa ett konto på C More, och där köpa ett sportabonnemang. Då kan ni streama alla matcher från Champions League live.

Det är upp till er vilken enhet ni ska använda för att titta på fotboll live från C More. Koppla upp er Villarreal – Juventus stream via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla över sändningen till TV-skärmen, för att titta på matchen på TV.

Speltips & odds: Villarreal – Juventus

”Den gula ubåten” går mot en ny, stark säsong. I ligaspelet har man häng på fjärdeplatsen, som ger Champions League, och i årets upplaga av CL är man framme i åttondelsfinalen efter att ha gått vidare på Atalantas bekostnad.

Just nu har Villarreal fyra raka matcher utan förlust, där man övertygande slagit Mallorca, Real Betis och Granada samt spelat oavgjort mot Real Madrid. Imponerande! I 4-1-segern över Granada stod anfallaren Arnaut Danjama för ett hattrick, och holländaren har onekligen varit ett lyckat nyförvärv. I laget finns också gott om annan kvalitet, i form av Giovani Lo Celso, Dani Parejo och Manuel Trigueros bland annat. En stor del av framgångarna ska även tillskrivas tränaren Unai Emery, som verkligen fått till det med Villarreal.

Juventus har haft en säsong med toppar och dalar. Inledningsvis var det en lång, djup dal och fjärdeplatsen såg tidigt ganska så avlägsen ut. Men under hösten kom man igång, radade upp segrar och började andas topplagen i nacken. Med värvningen av Dusan Vlahovic i januari tog man verklig sats.

Men så verkar någonting ha hänt med laget under de två senaste matcherna. Borta mot Atalanta är visserligen en tuff match, men Juventus såg oinspirerat ut och spelarna klagade på varandra mer än de hjälpte varandra. I derbyt mot Torino stod man för en rakt igenom svag insats. Men än är man obesegrade i tolv raka ligamatcher.

Champions League är Juventus scen mer än Villarreals, men det är inte bara att åka till Spanien och hämta med sig en seger hur som helst. Vi tror dock inte att Juventus förlorar den här matchen. Det oavgjorda resultatet känns klart mest rimligt, och vi spelar X till 3,20 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: Matchen slutar oavgjort

Odds: 3,20

Spelsida: Bet365

