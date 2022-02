Örebro SK - Örgryte IS: Stream, speltips & odds (27/2)

Vad: Örebro SK – Örgryte IS Matchstart Kl. 15:00, den 27/2 Vart: Behrns Arena Live stream C More TV: Ingen kanal Speltips: Örebro vinner (2,05 hos Bet365)

Örebro gjorde en svag säsong ifjol och inledde cupspelet med 0-0 mot Eskilsminne.

Örgryte förlorade mot AIK med 0-2 i sin första match.

Lagen möttes senast i Superettan 2013. Örebro vann då hemmamötet med 2-0.

Streama Örebro – Örgryte live

Det är väldigt enkelt att live streama Örebro – Örgryte, om man vet hur man ska göra. Det vet vi. Gå in på C More, skapa ett konto och köp ett sportabonnemang. Då kan ni se matchen och övriga matcher från Svenska Cupen.

Ni kan alltså koppla upp sändningen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast eller liknande kan ni dessutom överföra er fotboll stream till TV-skärmen. Hur ni än väljer att titta på er Örebro – Örgryte live stream kan vi garantera er att sändningen kommer att hålla en hög nivå.

Vad gäller TV-sändning så kommer matchen inte att visas på TV. För att se matchen på TV måste ni därför koppla över er stream från annan plattform till TV-skärmen. Sändningen kommer, oavsett hur ni tittar på matchen, att hålla en hög nivå både gällande bild och ljud.

Speltips & odds: Örebro – Örgryte

Örebro stod för en riktig fiaskosäsong ifjol, när man åkte ur Allsvenskan. Efter en svag start på säsongen grodde en viss oro inom laget under sommaren, men efter att ha förstärkt laget med såväl Nahir Besara som Jiloan Hamad och Ahmed Yasin trodde man att man värvat sig ur krisen. Men icke.

Trots den kvalitén Besara, Hamad och Yasin besitter kunde de inte rädda laget kvar. Nu har Besara flyttat till Hammarby, medan Hamad och Yasin är kvar. Båda spelarna satt dock på bänken i den första cupmatchen mot Eskilsminne, även om Yasin blev inbytt mot slutet. Om de bänkades för att man ville lufta andra spelare eller för att de inte ansågs tillhöra det bästa laget för dagen är oklart.

Efter att bara ha tagit en poäng i första matchen blir mötet med Örgryte en nyckelmatch. Seger lär vara ett måste för att chansen att ta sig vidare från gruppspelet ska leva. Örgryte tillhör precis som Örebro Superettan, där man slutade på 8:e plats förra säsongen.

Kunnandet i Örebro är och ska vara klart högre än hos Örgryte. Trots att man åkte ur Allsvenskan ifjol besitter man en trupp som egentligen håller allsvensk klass. Vi tror att Örebro steppar upp och vinner den här matchen, och spelar den raka 1:an till 2,05 gånger insatsen hos Bet365.

Annan betting inför matchen

