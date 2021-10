Hudiksvalls FF - Hammarby IF, 20/10: Stream, speltips & odds

Kvalet till Svenska Cupen är i full gång, och på onsdag kväll tar Hudiksvalls FF emot Hammarby IF. Botten av Division 1 mot toppen av Allsvenskan.

Vi tar er igenom förutsättningarna inför matchen, som avgör vilket lag som får spela gruppspel i Svenska Cupen i vår. Kolla in speltips och live stream till matchen!

Vad: Hudiksvalls FF – Hammarby IF Matchstart Kl. 17:00, den 20/10 Vart: Sparbanken Arena Vad: Svenska Cupen TV: C More Speltips: Under 4 mål (2,25 hos Bet365)

Odds & inför matchen

Hudiksvalls FF kämpar för att hänga kvar i Division 1, och tog nyligen sin första seger på över tre månader.

Hammarby slåss för att ta topplats i Allsvenskan, och vann i helgen derbyt mot AIK.

Denna kvalmatch har avspark redan klockan 17:00. Vinnaren får spela i Svenska Cupens gruppspel i vår.

Streama Hudiksvall – Hammarby

Det är många som undrar hur man gör för att live streama Hudiksvalls FF – Hammarby IF, och det är inte särskilt svårt att hitta en fotboll live stream till matchen. Det enda du behöver göra för att se den är att skaffa ett konto på C More, och där köpa ett sportabonnemang. Då kan du se Hudiksvall – Hammarby live.

Koppla upp din sändning av matchen från valfri enhet. Du kan titta på din Hudiksvall – Hammarby live stream från valfri enhet, och det går alltså att se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har du en Chromecast eller liknande kan du dessutom koppla över din Hudiksvall – Hammarby stream till TV-skärmen.

Gå in på C More

Skapa ett konto och köp abonnemang

Streama Hudiksvalls FF – Hammarby IF

Speltips & odds: Hudiksvall – Hammarby

I lördags vann Hudiksvall över Täby, vilket var lagets första seger på 105 dagar. Det lilla laget ligger och slåss i botten av Division 1 Norra, där man är placerade sex poäng ovanför jumbon Hammarby TFF. När Hudiksvall ställdes mot Hammarbys talangförening för en månad sedan, slutade matchen 1-1. Christoffer Lindeberg stod för Hudiksvalls mål.

Hudiksvalls FF är en nybildad förening, som tillkom 2011 efter att ha slagit sig ihop med åtta andra klubbar från närområdet. Hudiksvalls ABK, som är huvudklubben i sammanslagningen, har dock funnits ända sedan 1931. I slutet på 1980-talet tränades laget av Lars Lagerbäck, och år 1998 stod faktiskt Tomas Brolin i mål (!) i en match för dem.

Laget är i år nykomlingar i Division 1, efter att ha vunnit Division 2 ifjol. På onsdag kväll ställs man inför klubbens kanske tuffaste match i historien, när man möter det allsvenska topplaget Hammarby. Hammarby kommer senast från en derbyseger mot AIK, och går därmed in i den här matchen med högt mod. Efter segern har man bara sju poäng upp till alla lagen i topp tre, och dessutom har man det enklaste spelschemat av topplagen.

Den allra enklaste tävlingsmatchen för i år borde vara den mot Hudiksvall på Sparbanken Arena, men Hammarby har haft det svårt för mindre lag förut. Exemplen är flera på när Hammarby varit nära på att snubbla till det mot lag man på papperet varit klart starkare än.

En spelare Hammarby får se upp extra mycket med är Hudiksvallslegendaren Pelle Lööf, som har både flest matcher och flest mål i den vitröda tröjan. Hudiksvall får se upp med många spelare, men särskilt Akinkunmi Amoo är väldigt svårhanterlig.

Vi tror att Hammarby vinner den här matchen, men utan att det rinner iväg. Hudiksvall har varit inblandade i många målsnåla matcher på senaste tiden, där de fem senaste slutat 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0. Hammarby är klasser bättre men behöver inte förta sig, och lär dessutom ställa upp med ett b-betonat lag. När under 4 mål finnes till 2,25 gånger insatsen, då slår vi till. Spelet hittar ni på Bet365.

Vårt speltips: Under 4 mål

Odds: 2,25

Spelsida: Bet365

