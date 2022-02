⭐ Svenska höjdpunkter & deltagare

Det program som finns att följa under den 13 feb startar väldigt tidigt. Redan runt 02:00 så kommer första OS-grenen med svenskt deltagande. Sedan rullar det på under hela morgonen.

Se alla svenska TV tider som du bör hålla koll på under Vinter OS den 13/2.

Norge – Sverige, Curling (herrar) – kl. 02:05 (Lag Edin)

(Lag Edin) USA – Sverige, Curling (damer) – kl. 07:05 (Lag Hasselborg)

(Lag Hasselborg) Längdskidor, stafett, 4×10 km – kl. 08:00 (Eventuellt: Calle Halfvarsson, William Poromaa, Jens Burman, Oskar Svensson eller Leo Johansson)

(Eventuellt: Calle Halfvarsson, William Poromaa, Jens Burman, Oskar Svensson eller Leo Johansson) Finland – Sverige, ishockey (herrar) – kl. 09:40

Skidskytte, 10 km jaktstart (damer) – kl. 10:00 (Hanna Öberg, Elvira Öberg, Linn Persson & Anna Magnusson)

(Hanna Öberg, Elvira Öberg, Linn Persson & Anna Magnusson) Skidskytte, jaktstart 12,5 km (herrar) – k. 11:45 (Sebastian Samuelsson, Martin Ponsilouma, Peppe Femling & Jesper Nelin)

Dagen börjar med curling mellan Sverige och Norge. Alltid prestige när norrbaggarna står som motstånd – och båda lagen är på förhand medaljkandidater. Det blir ett kraftprov för att se vad vi har att vänta av Lag Edin.

Herrarna åker sedan stafett i längdskidor. Där kommer Sverige att ställa upp med ett hyfsat lag. Att ta medalj kan bli svårt – men att komma i mål på fin placering är absolut möjligt.

Sedan följer vi upp med nordiskt möte mellan Finland – Sverige i OS ishockey. Där kommer vi får reda på vart Tre Kronor slutar i gruppen. Spännande kraftprov mellan två klassiska ishockeynationer. Läs mer om all ishockey OS 2022 i vår lilla guide.

Till sists på vårt schema med svenska deltagare – så finns tävlingar i skidskytte för OS. Där kommer både damer och herrar att åka sprintlopp. Två bra svenska medaljhopp under båda tävlingar. Se OS skidskytte program, tider & Sveriges trupp där finns all info som krävs för att följa sporten.

Hela schemat (13/2)

För att få koll på all sport under OS den 13 februari så finns ett komplett schema här nedanför. Där kan du se allt som finns att vänta under dagen.

13 februari (13/2) 02:05 Curling (Herrar) Sverige – Norge 02:30 Bob, kval (Damer) 03:00 Freeski, Slopestyle kval (Damer) 03:15 Alpint, storslalom (Herrar) 05:10 Ishockey, herrar 07:05 Curling (Damer) USA – Sverige 08:00 Längdskidor, stafett 4 x 10 km (Herrar) 09:40 Ishockey, Sverige – Finland (Herrar) 10:00 Skidskytte, stafett 10 km (Damer) 11:45 Skidskytte, stafett 12,5 km (Herrar) 12:00 Skridskor, short track finaler (Herrar) 12:00 Freestyle hopp, damer kval 13:05 Curling, herrar 14:00 Skridskor (Damer & herrar) 14:10 Ishockey, herrar

Mer sport!

Du kan följa vilken sport som finns under OS 2022 idag. Det kommer finnas gott om tävlingar som du inte vill missa. Det är därför alltid en bra idé att följa våra scheman för att ta reda på vilka TV tider som gäller varje dag.

Vi kommer även lägga till morgondagens program. Hos oss så kommer du kunna följa schemat för varje dag under Vinter OS.