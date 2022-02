Här hittar du en guide för att hänga med under ishockey för OS 2022. Här kollar vi in Tre Kronors trupp, spelschema och ger dig speltips inför matcherna för OS hockeyn.

Sverige har goda chanser att ta medalj i ishockey under Vinter OS 2022. Tre Kronor har fått ihop ett bra lag – trots att alla NHL-spelare är stoppade från att spela hockey OS. Följ vårt schema för att inte missa Tre Kronors matcher i både gruppspel – och förhoppningsvis finalspel.

OS-gren: Ishockey (herrar) Plats: Wukesung Arena, Peking & National Indoor Arena, Peking Datum: 9-20 februari Resultat OS 2018: Tre Kronor åker ut i kvartsfinal Speltips: Sverige vinner OS-guld (6.00 hos Betsson)

Tider & schema för OS i hockey

Under turningen för ishockey under OS 2022 så blir det ett rafflande spelschema. Programmet med alla tider och datum kommer vara tajt sammansatt. Du följer alla Sveriges matcher under OS här nedanför. Du kan scrolla lite längre ner på sida för att se schema med alla matcher som finns att vänta sig från OS hockeyn.

Sveriges matcher (Tre Kronor)

Sverige går in i en grupp tillsammans med Slovakien, Finland och Lettland. Det sistnämnda landslaget kommer bli Sveriges premiärmatch. Samtidigt som vi väntar oss en nordisk gruppfinal mellan Sverige och Finland som avslutning.

Sverige – Lettland – Den 10/2, kl. 05:10

Sverige – Slovakien – Den 11/2, kl. 09:40

Finland – Sverige – Den 13/2, kl. 09:40

Hela program för ishockey OS

Om det finns många andra matcher inom OS hockeyn – så kan du ta hjälp av vårt kompletta program. Där hittar du alla matcher som finns att vänta turneringen.

9/2 09:40 Ryssland – Schweiz 14:10 Danmark – Tjeckien 10/2 05:10 Sverige – Lettland 09:40 Finland – Slovakien 14:10 Kanada – Tyskland 14:10 USA – Kina 11/2 05:10 Danmark – Ryssland 09:40 Tjeckien – Schweiz 09:40 Sverige – Slovakien 14:10 Lettland – Finland 12/2 05:10 USA – Kanada 09:40 Tyskland – Kina 14:10 Ryssland – Tjeckien 14:10 Schwiez – Danmark 13/2 05:10 Slovakien – Lettland 09:40 Finland – Sverige 14:10 Kina – Kanada 14:10 USA – Tyskland 15/2 05:10 Playoff 1 05:10 Playoff 2 09:40 Playoff 3 14:10 Playoff 4 16/2 05:10 Kvartsfinal 1 07:00 Kvartsfinal 2 09:40 Kvartsfinal 3 14:30 Kvartsfinal 4 18/2 05:10 Semifinal 1 14:10 Semifinal 2 19/2 14:10 Bronsmatch 20/2 05:10 Final

Vi kan påminna först hur man kan titta på OS via TV & stream. Du kan även titta in för att se ett OS schema & program idag. Där samlar vi tider och datum för många andra sporter utöver ishockey som tävlas om under OS.

Grupper

Grupp A

USA

Kanada

Tyskland

Kina

Grupp B

Danmark

Tjeckien

Ryssland

Schwiez

Grupp C

Sverige

Finland

Lettland

Slovakien

Sveriges trupp – alla spelare i laget

Laguttagningen av spelare till det svenska landslaget – Tre Kronor hade kunnat vara bättre. En del stress smög sig in när NHL gav besked om att spelare från ligan inte kan delta i OS 2022. Det innebär att alla landslagen inte kommer ha sitt bästa lag med till Vinter OS. Istället så kommer man leta efter spelare i de europeiska hockeyligorna.

Resultatet av tränaren Johan Garpenlövs uttagning blev flera spelare från SHL, KHL och DHL. Du hittar namnen på alla spelare som får spela OS ishockey med Tre Kronor.

Målvakter:

Lars Johanssoon (SKA St. Petersburg)

Magnus Hellberg (Sotji)

Adam Reideborn (CSKA Moskva)

Backar:

Christian Folin (Frölunda)

Emil Djuse (Rapperswill)

Oscar Fantenberg (SKA St. Petersburg)

Erik Gustafsson (Luleå)

Henrik Tömmernes (Genéve)

Lukas Bengtsson (Dynamo Minsk)

Linus Hultström (Metallurg)

Jonathan Pudas (Skellefteå)

Forwards:

Fredrik Olofsson (Oskarshamn)

Max Friberg (Frölunda)

Gustav Rydahl (Färjestad)

Marcus Krüger (Zürich)

Dennis Everberg (Rögle)

Pontus Holmberg (Växjö)

Lucas Wallmark (CKSA Moskva)

Joakim Nordström (CSKA Moskva)

Daniel Brodin (Freiburg)

Carl Klingberg (ZUG)

Anton Lander (ZUG)

Linus Johansson (Färjestad)

Mathias Bromé (Davos)

Jacob de la Rose (Färjestad)

Det är ett märkbart defensivt lag Garpenlöv kallat till Kina och noterbart är att flera namn som på förhand varit med i diskussionerna uteblivit. Exempelvis saknas offensiva spelare i form av Malte Strömwall, Jesper Olofsson och Mattias Tedenby.

Sveriges chanser att vinna guld i hockey?

Om vi tittar in alla odds under OS 2022 så kan vi ganska snabbt se att Sverige står som ett av lagen som är favoriter. Flera svenska betsidor på nätet har satt Sverige som ett av de lag som har lägst odds för att vinna. Endast Ryssland och Finland har i skrivande stund lägre odds för att vinna guldet.

Du kan även läsa en guide för skidskytte i OS. Vi har satsat på guider om de sporter som är allra mest populära i Sverige!

Odds att vinna

Landslag Odds från Unibet Ryssland 2.80 Finland 5.00 Sverige 7.00 Kanada 7.50 Tjeckien 16.00 Schweiz 18.00 USA 18.00 Tyskland 22.00

Vi tror helt klart att Sveriges landslag kommer att nå långt i turneringen. Faktum vore allt annat en semifinal att räkna som ett misslyckande. Tränaren Johan Garpenlöv är hårt pressad efter att han åkt ur i gruppspelet av ishockey VM 2021. Nu får han en ny chans att kunna ta Tre Kronor längre – och återuppta Sverige bland toppnationerna.

Gruppspelet för Sveriges del ser ut att bli en ganska bekväm resa. Finland är ett mycket starkt lag. Sverige verkar vara det enda laget som kan utmana Finland om gruppsegern. Slovakien blir utmanare mot Sverige – samtidigt som Lettland ses som en slagpåse för samtliga lag i Grupp C.