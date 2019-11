Vi lottades in i en tuff grupp, med Italien, Belgien och Irland, men tredjeplatsen borde kunna vara inom räckhåll. Efter en svag insats i premiären mot Irland (1-1 efter irländskt självmål) blev resultaten dessvärre bara sämre. 0-1 mot Italien och 0-1 mot Belgien.

EM 2016 var Erik Hamréns andra och sista mästerskap, innan han lämnade över taktpinnen till Janne Andersson. Det var det första EM-slutspelet med 24 lag, och även det första med åttondelsfinaler. Det fanns alltså 6 grupper där 2 lag från varje grupp plus de 4 bästa treorna gick vidare. Förutsättningarna för svenskt avancemang från gruppspelet var med andra ord bättre än någonsin.

