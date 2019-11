Men en match i taget. I uppladdningen inför Rumänien – Sverige har vi skapat ett fotbollsquiz där du ska försöka att komma ihåg alla spelare Janne Andersson gett speltid i tävlingslandskamper. Skriv in spelarnas namn och de kommer att komma med på listan. Du har 7 minuter på dig!

Rumänien ligger just nu en poäng bakom Sverige och skulle de vinna fredagens match har Sverige plötsligt inte längre ödet i sina egna händer. Vinner Rumänien även sin sista match är de i EM, men tack och lov för svensk del är deras sista match borta mot Spanien.

Sedan har landslaget gått från klarhet till klarhet, inte minst hemma på Friends. Vi har tagit emot fyra riktigt stora nationer och inte förlorat en enda av dessa möten. Frankrike och Italien har besegrats medan det alltså blivit kryss mot Holland och även mot Spanien. Den enda nation som slagit oss i Sverige är Turkiet, i Nations League-matchen då de vände underläge till seger under matchens avslutande minuter.

Janne Anderssons landslag inledde med en 1-1-match mot Holland hemma på Friends, efter att Marcus Berg gjort sitt första – men inte sista – landslagsmål under Andersson. I den matchen fanns spelare som Oscar Lewicki, Niklas Hult och Patrik Carlgren på bänken – spelare som spelat sig ur landslaget sedan dess.

