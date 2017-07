Sverige klättrar på världsrankingen

Registrera & sätt in 200 kr

Det har varit några år av ganska pinsamma placeringar på världsrankingen för Sveriges del. Men nu kan man väl säga att Sveriges landslag nått en något respektabel ranking. FIFA-rankingen släpptes tidigare idag och avslöjade att Sverige klättrat hela 16 placeringar.

Det är den bästa placeringen på elva år och förhoppningsvis håller den sig året ut. Bästa slutranking som Sverige har haft sedan den moderna världsrankingen introducerades (1993) är trea och det var 1994. Den främsta placeringen någonsin är tvåa vilket Sverige var i november samma år.

Vad innebär världsrankingen i fotboll?

Det ser inte bara bra ut med en världsranking, det kommer även med vissa fördelar. I VM-kvalet kan världsrankingen spela stor roll, de fyra bäst rankade grupptvåorna blir seedade till playoff-spelet. Så om Sverige inte håller förstaplatsen i gruppen som de just nu sitter på är det en stor fördel att ha en hög världsranking.

Högst rankade är Tyskland som totalt har 1609 poäng mot tvåan Brasilien som ligger hack i häl på 1603 poäng. Det är sedan ett ganska stort hopp ner till trean Argentina som ligger på 1413 poäng. Schweiz fortsätter att klättra och har nu tagit sig upp på en topp fem placering.

Bulgarien – Sverige är nästa match i VM-kvalet

Den 31 augusti är nästa match för Sverige i kvalet till VM. De möter Bulgarien på bortaplan som fortfarande har chans att komma tvåa. Det ska mycket till eftersom Frankrike och Holland ligger före med ett och tre poäng men allt kan hända.

Spelplatsen är ingen mindre än Nationalstadion Vasil Levski som ligger i huvudstaden Sofia. Det är kanske lite tidigt att börja ladda upp inför den redan men närmare matchen kommer vi på sportal bjuda på en djupgående analys.

Tills dess får Allsvensk fotboll duga. Serien är i full gång och hur du live streamar Allsvenskan online och mycket mer kan du läsa om hos oss. Är du sugen på lite fotbollslandskamper är EM för damer 2017 närmast på schemat. EM drar igång den 16 juli i Nederländerna. Se till att följa Sveriges damer via live stream. Med tanke på att få svenska fans inte kommer vara på plats under EM behöver de allt stöd de kan få via sociala medier och liknande.