Georgien - Sverige: Live stream från U19 EM 2017

Sverige spelar U19 EM i Georgien och idag ställs vi mot värdnationen. Hur du följer matchen via live stream kan du läsa längre ner i artikeln. Sverige förlorade första matchen mot Tjeckien i gruppspelet som består av totalt fyra lag. De två bästa lagen i gruppen avancerar till semifinal och för de andra två är det färdigspelat.

Se Georgien - Sverige via live stream online enkelt och smidigt. Det finns även möjligheter att följa matchen från U19 EM mellan Sverige – Georgien på TV. Allt om live streaming från U19 EM kan du läsa i artikeln. Har du inte möjlighet att följa matchen via live stream eller tv kan du följa resultatet via livescore för fotboll.

Följ Georgien - Sverige via live stream

Matchen startar 15.15 och spelas i Georgien på Mikheil Meskhi Stadium. Vill du följa Georgien - Sverige via live stream är det Dplay som äger rättigheterna och också sänder hela U19 EM. Det finns även möjlighet att se U19 EM på tv-kanalen Eurosport. Sverige måste vinna matchen för att inte bli alltför avhängda i jakten på slutspel. Så missa inte Sveriges chans att skapa sig ett bra läge inför den sista gruppspelsmatchen.

Det finns tyvärr ingen laglig gratis live stream på Georgien – Sverige men för en billig peng kan du se Sverige spela lagligt via Dplay. Hos Dplay kan du streama sport online i väldigt stora mängder. Dessutom är live streamen i hög kvalitet istället för en pirat-stream där bilden allt som oftast fryser med jämna mellanrum. Följ Sveriges landslag via live stream lagligt för att vara på den säkra sidan.

Det finns flera fördelar med att se Georgien – Sverige via live stream. Du måste till exempel inte ha tillgång till en dator för att följa matchen. Det går alldeles utmärkt att live streama via din mobiltelefon eller surfplatta. Du slipper störande reklam och behöver inte oroa dig för störande avbrott eller liknande. Det är relativt billigt för all sport man får ta del av.

Odds & betting på Georgien – Sverige i U19 EM

Sverige är enligt spelbolagen favoriten i gruppspelsmatchen mot Georgien. Men med tanke på att Georgien spelar på hemmaplan inför en stor publik är det inte så självklart. Oddset på Sverige ligger på 2.10 medans Georgien har 3.20 i odds. Oddsen är hämtade från redbet. Jämför sidor med de bästa oddsen för att hitta marknadens bästa odds.

Även om vi tror att Georgien kommer öppna starkast med publikstödet i ryggen så ska Sverige vara det bättre laget över 90 minuter. Det som kan stoppa Sveriges dröm om semifinal är ett tidigt ledningsmål från Georgien. Förhoppningsvis håller sig Sveriges defensiv intakt och inte bjuder på gratischanser. Med det sagt så är det orutinerade och unga spelare, så allt kan hända.

Vi på sportal tror att Sverige vinner matchen, det är den gruppspelsmatchen som de bör vinna. Portugal hade visserligen lite problem mot Georgien som höll ihop bra under 66 minuter innan Portugal gjorde det första och enda målet i matchen.