Följ AIK via live stream i Europa League 2017

Det är den första omgången i Europa League 2017. AIK spelar mot KÌ Klaksvik i returmötet där vinnaren går vidare till andra omgången. Första matchen lagen emellan slutade 0-0 så AIK måste lägga i en till växel för att ta sig vidare. Hur du följer Europa League via live stream hjälper vi dig med. Allt om hur man live streamar AIK – KÍ kan du läsa i vår artikel.

AIK har inte direkt visat prov på någon superform de senaste matcherna. Laget har vunnit en av sina senaste fem matcher, spelat lika tre och förlorat en. Formkurvan ser ut på liknande sätt för det färöiska laget KÍ Klaksvik. Matchen startar 19.00 och spelas på Friends Arena i Stockholm.

Se AIK - Klaksvik via live stream i Europa League 2017

För att se Europa League via live stream krävs det att du har ett konto hos Viaplay. Det är de som sänder samtliga intressanta matcher från Europa League via live stream. Att live streama Europa League gratis är alltså inte möjligt. Om man följer svensk lag. Men för en summa varje månad kan man ta del av hela Viaplays sportutbud.

Andra möjligheter till live streaming dyker ibland upp, det kan vara olika bettingsajter som visar enstaka matcher från Europa League via live stream. Det är ett väldigt populärt sätt att följa många sporter live idag. Man får alltid bra kvalitet och är inte bunden till att sitta framför teven.

AIK måste vinna för att ta sig vidare till andra omgången. Något klubben givetvis strävar efter med tanke på hur stor ekonomisk vinning det ligger i att ta sig långt i Europa League. Förhoppningsvis går det vägen för en av Sveriges toppklubbar.

Odds och betting på Europa League

Något som också är väldigt populärt, utöver live streaming, är att spela på fotbollsmatcher. På just Europa League hittar du mängder av odds på flera olika marknader. Du kan spela på till exempel vilka som går vidare, vilket lag som gör första målet eller hur många hörnor det blir i matchen. Möjligheterna att hitta riktigt bra odds är därför många.

Oddset på att AIK vinner ligger på 1.07 och oddset på att KÍ Klaksvik vinner är 29.00 vilket talar sitt tydliga språk om vilka som är favoriter. AIK har gjort fem mål på sina senaste fem matcher och har i vissa matcher haft extremt svårt att få till farliga avslut. Därför tror vi på sportal att det blir en målsnål match där resultat som 1-0, 2-0 känns väldigt rimliga.

Vi har spelat på att det blir under 2,5 mål i matchen till oddset 2.35. Det känns väldigt spelvärt om man ser till AIKs senaste resultat. KÍ lär inte skapa speciellt många chanser framåt utan bollinnehavet lär till största del vara i AIKs favör. Samtliga odds är hämtade från bet365 som alltid erbjuder bra odds och live stream på fotboll. Följer du inte matchen via live stream men är nyfiken på resultatet kan du följa matchen via livescore på fotboll.