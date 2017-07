FC Prishtina - IFK Norrköping: Live stream från Europa League

Registrera & sätt in 200 kr

IFK Norrköping möter FC Prishtina borta i kvalet till Europa League ikväll. Den första matchen vann Norrköping med 5-0 så mycket talar för att de ska ta sig vidare till den andra omgången. Hur du ser FC Prishtina - IFK Norrköping via live stream går vi igenom i vår artikel. Det går snabbt att komma igång med en live stream på Europa League.

Matchen startar 20.00 och spelas i Mitrovica som ligger i Kosovo. Stadion heter Olympic Stadium Adem Jashari och är en multieventsarena. Eftersom många söker efter en live stream på Europa League tänkte vi hjälpa dig komma igång med en live stream av hög kvalitet.

Se FC Prishtina – IFK Norrköping via live stream online

Att hitta en live stream på FC Prishtina – IFK Norrköping kan verkar lite rörigt och man har inte riktigt koll på vad som är lagligt eller inte. Tyvärr sänder inte Viaplay Norrköping mot Prishtina. Utan möjligheterna att följa matchen är via livescore för fotboll. Där kan du följa matchhändelser och hur matchen går live. Tyvärr finns det ingen laglig aktör som sänder Europa League gratis via live stream.

Är du väldigt fotbollssugen kan vi tips dig om att följa AIK - KI Klaksvik via live stream i Europa League 2017. De spelar mot KÍ Klaksvik på Friends Arena och det är fullt möjligt att se matchen via live stream. Anledningen till att inte Prishtina – Norrköping sänds via live stream är förmodligen att matchen spelas långt från Sverige.

Men eftersom att Norrköping vann den första matchen med 5-0 lär vi få se mer spel i Europa League för Norrköping. Så räkna med att kunna följa Norrköping via live stream i framtiden, precis lika smidigt som AIK – KÍ Klaksvik går att följa ikväll.

Speltips och bäst odds på Europa League-matchen

Givetvis finns det mängder av odds på Europa League att ta del av. Matchen mellan FC Prishtina – IFK Norrköping är inget undantag.

Matchodds

FC Prishtina: 13.00

Oavgjort: 6.50

IFK Norrköping: 1.20

Frågan är om Norrköping kommer gå för fullt eller bara spela av matchen. Givetvis vill de alltid vinna men frågan är om de har den mentala styrkan att motivera sig tillräckligt inför matchen. FC Prishtina kommer förmodligen spela av matchen och gå för att snygga till siffrorna. Att de skulle göra mer än fem mål mot Norrköping känns väldigt långt borta.

Vi har valt att spela på att båda lagen inte gör mål i matchen. Prishtina såg inte speciellt vassa ut i avsluten i det första mötet och spelar Norrköping lika bra försvarsspel som senast blir det tufft. Oddset på att båda lagen inte gör mål ligger på 1.83. Samtliga odds är hämtade från bet365 som erbjuder både odds och live streaming på bland annat fotboll.