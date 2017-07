Djurgårdens IF – GIF Sundsvall: Se matchen via live stream

Registrera & sätt in 200 kr

Ikväll gästar GIF Sundsvall Djurgårdens IF i Allsvenskans fjortonde omgång. Det är på förhand en match som bör vara relativt enkel för Djurgården men Sundsvall är ett lag som absolut inte ska underskattas. Hur du följer Allsvenskan via live stream kan du läsa i texten nedan.

Se Djurgården – Sundsvall via live stream snabbt och smidigt på vilken enhet som passar dig bäst. Att live streama Allsvenskan i Sverige är enkelt och det går väldigt snabbt att komma igång.

Matchtid: 10 juni 19:00

10 juni 19:00 Spelplats: Tele2 Arena, Stockholm

Tele2 Arena, Stockholm Sänds på: Cmore Allsvenskan

Såhär följer du Djurgårdens IF – GIF Sundsvall via live stream

Kanske låter som en ganska ointressant match att följa via live stream. Sundsvall har haft en tuff säsong, framförallt de senaste fyra matcherna där laget gjort två mål och släppt in tolv. Men senaste matchen mot Sirius kom de ut som ett nytt lag, även om det blev en förlust visade de många goda tendenser.

Därför tror vi på sportal att det kan bli en jämn match där Djurgården verkligen får kämpa för att ta tre poäng. En sevärd match att följa via live stream helt enkelt. Det är Cmore som äger rättigheterna för Allsvenskan och också de som du kan live streama hos.

Vanligtvis kostar Cmore pengar varje månad men just nu kan du få Cmore sport gratis via ett erbjudande hos redbet. Det är alltså möjligt att följa Allsvenskan via live stream gratis. För att ta del av erbjudandet krävs det att du tar del av kampanjen, gör en insättning och lägger ett spel. Sedan får du en kod skickad till din mail som du använder för att aktivera erbjudandet för att streama sport online.

Så det är alltså fullt möjligt att se fotboll gratis via live stream. Tar du del av erbjudandet kan du även spela på matchen hos redbet som alltid erbjuder bra odds på Allsvenskan.

Betting på Allsvenskan 2017

Oddsen på matchen är som väntat låga på Djurgården och väldigt höga på Sundsvall. Men ett oavgjort resultat känns inte helt omöjligt och kan ses som en liten chansning.

Djurgården: 1.29

Oavgjort: 5.20

Sundsvall: 9.75

Sundsvall har spelat oavgjort fem av 13 matcher denna säsongen och kan med ett tight försvarsspel absolut kan hålla ett jämnt resultat. De vill dessutom fortsätta hålla sig på säker mark så en poäng med sig från kvällens match hade betytt mycket. Djurgården har spelat väldigt ojämnt under säsongen och har blandat och gett.

Sundsvalls chans ligger helt enkelt i försvarsspelet i denna matchen. Chanserna de kommer få är inte många så det gäller att ta vara på dessa. För Djurgårdens del gäller det att inte underskatta motståndaren. Men ställer de ut skorna kan det bli väldigt kostsamt.