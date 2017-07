AIK - Zeljeznicar FK: Följ Europa League via live stream

Första mötet lagen emellan slutade 0-0 och AIK har nu en bra chans att förlänga vistelsen i Europa League. Första matchen var ganska trist och saknade den där glöden som krävs från båda lagen. I vår artikel hjälper vi dig att hitta en bra live stream på AIK - Zeljeznicar.

Detta är en viktig match för AIK, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv, som de har goda möjligheter att vinna. De ska vara det bättre laget och Zeljeznicar såg rätt gråa och trista ut i första mötet. De lär knappast spela bättre på bortaplan inför en storpublik på Friends Arena. Detta kommer helt klart bli en sevärd match att följa via live stream.

Matchstart: Idag kl. 19.00

Idag kl. 19.00 Spelplats: Friends Arena, Stockholm

Friends Arena, Stockholm Visas hos: Viaplay

Följ matchen mellan AIK - Zeljeznicar via live stream

Det finns goda möjligheter att följa AIK - Zeljeznicar via live stream precis som övriga matcher i Europa League. För att komma igång med en live stream på Europa League krävs det att man först och främst tar reda på vilka som sänder matchen. I detta fallet är det Viaplay som äger rättigheterna för att sända matchen.

För att se AIK via live stream krävs det att man har ett tillhörande sportabonnemang hos Viaplay. Sedan får man tillgång till all sport som sänds där man utöver Europa League kan se flera europeiska toppligor i fotboll, racing och ishockey via live stream. Det finns en hel del sport att streama online helt enkelt. En fördel med att välja att följa AIK - Zeljeznicar via live stream är att du kan se matchen vart du än befinner dig i Sverige.

Att skapa ett konto och komma igång går på under fem minuter och då kommer du ha full tillgång till att följa Europa League-matchen via live stream. En enkel process som garanterar dig en fotbollstream i HD kvalitet.

Är du mer intresserad av att se Galatasaray - Östersund som börjar en halvtimme senare kan du läsa våran guide på hur man följer Östersund via live stream.

Betting på Europa League

AIK är stora favoriter och har ett odds på 1.44 att vinna medans Zeljeznicar har 8.00 i odds på att vinna. Det är alltså inga tvivel på vilka spelbolagen tror kommer gå vidare i Europa League. AIK är det bättre laget utan tvekan och ska vinna denna matchen nio gånger av tio.

Oddsen är hämtade från bet365 som erbjuder odds på samtliga matcher i Europa League. Det finns allt ifrån odds på vilket lag som vinner till hur många hörnor det blir i matcherna.