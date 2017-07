AIK – IFK Norrköping: Allsvenskan direkt via live stream

Registrera & sätt in 200 kr

Söndagen bjuder på några intressanta matcher i Allsvenskan. AIK – Norrköping är en av dessa matcher och kanske den som är mest intressant att följa via live stream. Norrköping spelar om väldigt viktiga poäng för att undvika att gapet blir först upp till Malmö. AIK har dom chans att stå som ensam tvåa om de vinner förutsatt att Sirius förlorar mot Malmö.

Viktiga placeringar spelas det om och häng med i dramatiken genom att följa matcherna från Allsvenskan via live stream. Det är nu dessutom gratis att se AIK – IFK Norrköping via stream tack vare ett erbjudande. Hur man tar del av det och hur man ser AIK mot Norrköping via live stream kan du läsa i vår artikel.

Matchstart: Söndag, 16 juli kl. 17.30

Söndag, 16 juli kl. 17.30 Spelplats: Friends Arena, Stockholm

Friends Arena, Stockholm Visas på: Cmore live stream

Följ AIK – IFK Norrköping gratis via live stream online

Fler och fler vill se fotboll via live stream och idag är det väldigt lättillgängligt. Men det finns många olagliga och skadliga live streams därute. Vi hjälper dig att hitta en laglig streamingtjänst som dessutom är gratis. Det är alltså möjligt att se AIK mot Norrköping via live stream.

Det är Cmore som sänder samtliga matcher från Allsvenskan 2017 och för att ta del av utbudet måste man ha ett sportabonnemang. Detta kostar vanligtvis pengar men redbet kör just nu en kampanj där man får en månad gratis på Cmore. Det som krävs är att man gör en insättning på redbet och följer kampanjkraven för att sedan få ett mail med en kod. Den koden används sedan för att få tillgång till hela Cmores sportutbud.

Vill du hellre följa matchen på TV är det precis samma leverantör som vid live streaming. Då behövs ett specifikt kanalpaket för att få tillgång till Allsvenskan. Vi rekommenderar att se AIK – Norrköping via live stream på grund av att det är mycket smidigare. Man kan se matchen vart man vill, på flera olika enheter. Dessutom kan du streama fotboll i HD och därmed se matcher i bra kvalitet.

Söndagens omgångar i Allsvenskan 16 juli

Totalt spelas tre matcher i Allsvenskan den 16 juli. Upplagt för en sportfylld söndag med en hel del fotboll att följa via live stream.

15.00: Örebro SK – IFK Göteborg

17.30: Östersunds FK – Djurgårdens IF

17.30: AIK – IFK Norrköping

Förhoppningsvis kommer dessa matcher röra om lite i tabellen och att några så småningom kommer upp och hotar Malmö lite. Blir roligare att följa en strid om vinsten in i de sista matcherna som förhoppningsvis också blir direkt avgörande.