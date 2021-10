Den 4 februari, 2022 så börjar OS 2022 (Vinter) i Peking. Ett mästerskap med många förväntningar på oss i Sverige. Missa inget av OS 2022! Se till att du har tillgång till den sida med alla OS live streams – samt kanaler på TV som sänder sport från OS under mästerskapet.

I denna guide kommer vi hjälpa dig att se vinter OS 2022 streams. Längre ner på sidan kan du se vår tablå. Den kan du följa under mästerskapet för att veta vem som sänder OS på TV eller vart du kan streama OS 2022 via mobil eller dator.

Vad: Vinter OS 2022 Datum: 4 feb – 20 feb Värd: Peking (Beijing), Kina Live stream: DiscoveryPlus & EurosportPlayer TV-kanal: Kanal 5, Kanal 9, Eurosport 1 & Eurosport 2 Speltips: Sverige tar över 10 medaljer

OS 2022 streams

Det är inga mindre än DiscoveryPlus som kommer hålla i sändningarna med alla vinter OS 2022 live streams. Under ett helt dygn kommer det finnas massor av live streaming att se från mästerskapet. Det är inte bara tävlingar du kan sända – utan det finns gott om analyser, höjdpunkter och repriser som du kan se.

För att kunna se OS 2022 stream på nätet så krävs det att du har ett DiscoveryPlus-konto. Detta kan du skapa snabbt och enkelt genom att registrera dig. I samband när du registrerar dig så kan du även välja ett paket.

De olika paketen låser upp olika mycket av utbudet hos DiscoveryPlus. Du kan läsa mer om vilka paket som krävs för att streama OS 2022. Det finns ungefär 5 olika paket som du kan välja mellan.

Vi på Sportal tycker alltid det är enklast att streama sport på internet – istället för via din TV. Med hjälp av live streaming så kommer du nämligen att själv få friheten att välja vilka tävlingar du vill se.

Så streamar du vinter OS 2022 hos DiscoveryPlus

För att göra det väldigt tydligt kring hur du kan streama OS 2022 i Peking så har vi en lista med punkter. Gå igenom dessa punkter och du kan direkt börja streama sport från vinter OS.

Ta dig till DiscoveryPlus

Skapa ett nytt konto

Välj ett av paketen som låser upp OS 2022 streams

Välj vilken tävling/sändning du vill se

Börja streama sport från Vinter-OS

Se OS 2022 på TV

Det är just Discovery Networks som har köpt upp rättigheterna för att sända Vinter-OS 2022 på TV inom Sverige. Det innebär att stora delar av tävlingarna under OS kommer att sändas på Discoverys kanaler.

De kanaler som ingår i Discovery är bl.a. Kanal 5 och Kanal 9. Det är dessa två kanaler som kommer täcka upp det mest intressanta från OS 2022 på TV.

Kanal 5

Här kommer det sändas massor av sport från Vinter-OS. Det kommer vara på Kanal 5 som man har huvudsändningen hos. Det innebär att det är det bästa viset för att följa de sporter som är störst i Sverige inom OS-grenarna. Det kommer alltid vara en bemannad studio som följer med under sändningstiden på denna TV-kanal.

Följande sporter kommer vara prioriterade på Kanal 5 under Vinter-OS 2022.

Längdskidor

Ishockey

Alpint

Skidskytte

Curling

Skicross

Kanal 9

En TV kanal som samlar upp de events och tävlingar som inte får plats på Kanal 5. Här kommer det finnas ett mer blandat utbud av sport under Vinter-OS.

Hos Kanal 9 så kommer det samlas mycket matcher där övriga landslag spelar t.ex. matcher i ishockey eller tävlingar som inte har lika mycket intresse.

Följande sporter kommer finnas hos Kanal 9:

Ishockey

Backhoppning

Curling

Skidskor

Snowboard

Konståkning

Bob/Skeleton/Rodel

Freestyle

Eurosport

Även Eurosport kommer att ha en lång rad av sändningar på TV som ingår under OS 2022. Här kommer de samla in många matcher inom ishockeyn – men även ett fokus på de internationellt större sporterna.

Man skulle kunna säga att Eurosport samlar ihop TV-sändningar som fokuserar på de internationella intresset för OS 2022. Det innebär att det inte blir anpassat efter vad det som står högst upp på svenskarnas lista. Med andra ord så kan de flesta sporterna dyka upp på Eurosport 1 och Eurosport 2.

OS 2022 tablå

För att veta när – och vart – du ser alla tävlingar och sporter från Vinter-OS 2022 på TV eller live stream så är en tablå behjälplig.

Datum & tid Gren Live stream & TV 2 feb 13:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 3 feb 03:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 08:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 12:00 Puckel, kval, (Damer) DiscoveryPlus 13:45 Puckel, kval, (Herrar) DiscoveryPlus 14:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 4 feb DiscoveryPlus 02:35 Curling, mixed dubbel 04:02 Konståkning (Herrar) DiscoveryPlus 05:41 Konståkning, team event DiscoveryPlus 07:22 Konståkning, team event DiscoveryPlus 07:35 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 5 feb 03:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 04:45 Snowboard, Slopestyle (Damer) DiscoveryPlus 05:47 Snowboard, Slopestyle (Herrar) DiscoveryPlus 07:15 Backhoppning, träningshopp (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling mixed dubbel DiscoveryPlus 08:20 Backhoppning, kval (Herrar) DiscoveryPlus 09:45 Längdskidor, skiathlon 7,5 km + 7,5 km (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 10:30 Skridskor, 3000 m (Damer) DiscoveryPlus 11:00 Skidskytte, stafett 4×6 km (Damer & herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 11:45 Backhoppning, träning (Damer) DiscoveryPlus 12:00 Puckel, kval (Herrar) DiscoveryPlus 12:34 Backhoppning, final (Damer) DiscoveryPlus 13:00 Skridskor, shorttrack 500 m (Damer) DiscoveryPlus 13:10 Rodel, singel (Herrar) DiscoveryPlus 13:30 Puckel, final (Herrar) DiscoveryPlus 13:38 Skridskor, shorttrack 1000 m (Herrar) DiscoveryPlus 14:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 14:05 Puckel, final (Herrar) DiscoveryPlus 14:23 Skridskor, mixed lag DiscoveryPlus 14:40 Puckel, final (Herrar) DiscoveryPlus 14:50 Rodel, singel (Herrar) DiscoveryPlus 14:53 Skridskor, mixed lag DiscoveryPlus 15:18 Skridskor, mixed lag final B DiscoveryPlus 15:26 Skridskor, mixed lag final A DiscoveryPlus 6 feb 03:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 03:30 Snowboard, Slopestyle (Damer) DiscoveryPlus 03:37 Konståkning, team (Damer) DiscoveryPlus 03:57 Snowboard, Slopestyle (Damer) DiscoveryPlus 04:24 Snowboard, Slopestyle final (Damer) DiscoveryPlus 05:00 Störtlopp (Herrar) DiscoveryPlus 05:57 Konståkning, par DiscoveryPlus 06:30 Snowboard, Slopestyle (Herrar) DiscoveryPlus 07:32 Snowboard, Slopestyle (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 09:00 Längdskidor, 15 km + 15 km (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 10:30 Skridskor, 5000 m (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 12:00 Backhoppning, träning (Herrar) DiscoveryPlus 12:00 Puckel, kval (Damer) DiscoveryPlus 13:00 Backhoppning (Herrar) DiscoveryPlus 13:30 Puckel, final 1 (Damer) DiscoveryPlus 13:30 Rodel, singel (Herrar) DiscoveryPlus 14:00 Backhoppning, final (Herrar) DiscoveryPlus 14:05 Puckel, final 2 (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 14:40 Puckel, final 3 (Damer) DiscoveryPlus 15:15 Rodel, singel (Herrar) DiscoveryPlus 7 feb 03:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 03:22 Konståkning, team (Herrar) DiscoveryPlus 03:30 Freeski Big Air, kval 1 (Damer) DiscoveryPlus 04:15 Freeski Big Air, kval 2 (Damer) DiscoveryPlus 04:31 Konståkning, team event (Damer) DiscoveryPlus 05:00 Freeski Big Air, kval 3 (Damer) DiscoveryPlus 05:37 Konståkning, team event (Damer) DiscoveryPlus 06:00 Snowboard, final 1 (Herrar) DiscoveryPlus 06:27 Snowboard, final 2 (Herrar) DiscoveryPlus 06:54 Snowboard, final 3 (Herrar) DiscoveryPlus 07:30 Freeski Big Air, kval 1 (Herrar) DiscoveryPlus 07:45 Storslalom (Damer) DiscoveryPlus 08:15 Freeski Big Air, kval 2 (Herrar) DiscoveryPlus 09:00 Freeski Big Air, kval 3 (Herrar) DiscoveryPlus 10:30 Skridskor, 1500 m (Damer) DiscoveryPlus 11:00 Skidskytte, 15 km singel (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 12:28 Backhoppning, mixed team DiscoveryPlus 13:30 Skridskor, 500 m kvartsfinal (Damer) DiscoveryPlus 13:44 Skridskor, 1000 m kvartsfinal (Herrar) DiscoveryPlus 13:45 Backhoppning, mixed team DiscoveryPlus 13:50 Rodel, singel (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Curling, mixed dubbel DiscoveryPlus 14:13 Skridskor, 500 m semifinal (Damer) DiscoveryPlus 14:20 Skridskor, 1000 m semifinal (Herrar) DiscoveryPlus 14:41 Skridskor, 500 m final B (Damer) DiscoveryPlus 14:46 Skridskor, 500 m final A (Damer) DiscoveryPlus 14:51 Backhoppning, mixed team final DiscoveryPlus 14:52 Skridskor 1000 m final B (Herrar) DiscoveryPlus 14:58 Skridskor 1000 m final A (Herrar) DiscoveryPlus 15:30 Rodel, singel (Damer) DiscoveryPlus 8 feb 03:22 Konståkning, Singel (Herrar) DiscoveryPlus 04:00 Freeski Big Air final (Damer) DiscoveryPlus 04:40 Snowboard PGS, kval (Damer) DiscoveryPlus 05:00 Alpint, Super-G (Herrar) DiscoveryPlus 05:07 Snowboard PGS, kval (Herrar) DiscoveryPlus 05:34 Snowboard PGS, finaler (Damer & herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling, mixed dubbel bronsmatch DiscoveryPlus 10:00 Längdskidor, sprint fristil kval (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 10:30 Skidskytte, 20 km (Herrar) DiscoveryPlus & Eurosport 10:50 Längdskridor, sprint fristil kval (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 12:30 Skridskor, 1500 m (Herrar) DiscoveryPlus 12:30 Längdskidor, springt fristil finaler (Damer & Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 13:50 Rodel, singel (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Curling, mixed dubbel final DiscoveryPlus 15:35 Rodel, singel (Damer) DiscoveryPlus 9 feb 03:30 Snowboard, Halfpipe kval (Damer) DiscoveryPlus 04:15 Slalom, åk 1 (Damer) DiscoveryPlus 05:00 Snowboardcross, kval (Damer) DiscoveryPlus 05:00 Freeski Big Air, finaler (Herrar) DiscoveryPlus 06:30 Snowboardcross, kval (Herrar) DiscoveryPlus 07:45 Slalom, åk 2 (Damer) DiscoveryPlus 08:30 Snowboardcross, finaler (Damer) DiscoveryPlus 09:00 Nordisk kombination, mixed DiscoveryPlus 13:00 Skridskor, short track 1500 m (Herrar) DiscoveryPlus 13:00 Nordisk kombination, mixed DiscoveryPlus 13:44 Skridskor, short track 1000 m (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 14:20 Rodel, dubbel DiscoveryPlus 14:29 Skridskor, short track finaler (Herrar) DiscoveryPlus 14:45 Skridskor, 3000 m (Damer) DiscoveryPlus 15:35 Rodel, dubbel DiscoveryPlus 10 feb 03:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 03:30 Snowboard, Halfpipe final (Damer) DiscoveryPlus 03:30 Skeleton, heat 1 (Herrar) DiscoveryPlus 03:38 Konståkning, singel (Herrar) DiscoveryPlus 04:30 Alpint, Störtlopp (Herrar) DiscoveryPlus 05:00 Skeleton, heat 2 (Herrar) DiscoveryPlus 05:10 Ishockey, Sverige – Lettland (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 05:15 Snowboardcross, kval (Herrar) DiscoveryPlus 08:00 Snowboardcross, finaler (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 08:15 Alpint, slalom (Herrar) DiscoveryPlus 09:00 Längdskidor, 10 km klassiskt (Damer) DiscoveryPlus 13:00 Aerials, mixed team final DiscoveryPlus 14:00 Skridskor, 5000m (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 15:30 Rodel, mixed lagstafett DiscoveryPlus 11 feb 03:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 03:30 Snowboard, Halfpipe final (Herrar) DiscoveryPlus 03:30 Skeleton (Damer) DiscoveryPlus 05:00 Alpint, Super G (Damer) DiscoveryPlus 06:10 Ishockey, kvartsfinaler (Damer) DiscoveryPlus 08:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 09:00 Längdskidor, klassiskt 15 km (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 09:40 Ishockey, Sverige – Slovakien (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 9 10:00 Skridskor, 1000 m (Herrar) DiscoveryPlus 10:40 Ishockey, kvartsfinaler (Damer) DiscoveryPlus 11:00 Skidskytte, 7,5 km sprint (Damer) DiscoveryPlus 11:45 Backhoppning, kval (Herrar) DiscoveryPlus 13:00 Skridskor, short track (Damer & Herrar) DiscoveryPlus 14:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 14:20 Skeleton (Herrar) DiscoveryPlus 14:37 Skridskor, short track finaler (Damer) DiscoveryPlus 12 feb 03:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 04:00 Snowboardcross, mixed team DiscoveryPlus 06:00 Ishockey, kvartsfinaler (Damer) DiscoveryPlus 08:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 09:30 Längdskidor, 4 x 5 stafett (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 10:00 Skridskor, jakt team (Damer) DiscoveryPlus 10:40 Ishockey, kvartsfinaler (Damer) DiscoveryPlus 10:53 Skridskor, 500 m (Herrar) DiscoveryPlus 11:00 Skidskytte, 10 km sprint (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 12:00 Backhoppning, kval (Herrar) DiscoveryPlus 13:07 Konståkning, Ice dance DiscoveryPlus 14:00 Backhoppning, final (Herrar) DiscoveryPlus 14:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 14:20 Skeleton (Damer) DiscoveryPlus 13 feb 03:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 03:30 Bob, kval (Damer) DiscoveryPlus 04:00 Freeski, Slopestyle kval (Damer) DiscoveryPlus 04:15 Alpint, storslalom (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 09:00 Längdskidor, stafett 4 x 10 km (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 09:40 Ishockey, Sverige – Finland (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 9 11:00 Skidskytte, stafett 10 km (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 12:45 Skidskytte, stafett 12,5 km (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 13:00 Skridskor, short track finaler (Herrar) DiscoveryPlus 13:00 Aerials, kval (Damer) DiscoveryPlus 13:35 Skridskor, stafett 3000 m final (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 15:00 Skridskor, lagstafett finaler (Herrar) DiscoveryPlus 15:56 Skridskor, 500 m (Damer) DiscoveryPlus 14 feb 03:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 03:22 Konståkning, Ice dance mixed DiscoveryPlus 03:30 Freeski Slopestyle final (Damer) DiscoveryPlus 03:30 Snowboard Big Air kval (Damer) DiscoveryPlus 03:30 Bob (Damer) DiscoveryPlus 06:10 Ishockey, semifinaler (Damer) DiscoveryPlus 06:30 Freeski Slopestyle kval (Herrar) DiscoveryPlus 07:30 Snowboard, Big Air (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 13:00 Backhoppning, Lag kval (Herrar) DiscoveryPlus 13:00 Aerials, final (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Bob, tvåmanna (Herrar) DiscoveryPlus 14:06 Backhoppning, Lag final (Herrar) DiscoveryPlus 15:10 Ishockey semifinaler (Damer) DiscoveryPlus 15 feb 03:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 03:30 Snowboard Big Air, final (Damer & herrar) DiscoveryPlus 05:00 Alpint, Störtlopp (Damer) DiscoveryPlus 06:10 Ishockey, playoff (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 08:30 Skridskor, lagstafett finaler (Damer & herrar) DiscoveryPlus 09:00 Nordisk kombination, mixed DiscoveryPlus 10:40 Ishockey, playoff (Herrar) DiscoveryPlus 11:00 Skidskytte, 4 x 7,5 km (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 12:08 Konståkning, singel (Damer) DiscoveryPlus 13:00 Nordisk kombination, mixed DiscoveryPlus 13:45 Aerials, kval (Herrar) DiscoveryPlus 14:05 Bob, tvåmanna (Herrar) DiscoveryPlus 14:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 15:10 Ishockey, playoff (Herrar) DiscoveryPlus 16 feb 03:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 04:15 Slalom, åk 1 (Herrar) DiscoveryPlus 06:10 Ishockey, kvartsfinal 1 (Herrar) DiscoveryPlus 07:45 Slalom, åk 2 (Herrar) DiscoveryPlus 08:00 Ishockey, kvartsfinal 2 (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 09:45 Skidskytte, stafett 4 x 6 km (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 10:40 Ishockey, kvartsfinal 3 (Herrar) DiscoveryPlus 11:00 Längdskidor, Lagsprint (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 11:40 Längdskidor, Lagsprint (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 13:00 Aerials, final 1 (Herrar) DiscoveryPlus 13:30 Ishockey, bronsmatch (Damer) DiscoveryPlus 13:30 Skridskor, short track 1500 m finaler (Damer) DiscoveryPlus 14:00 Aerials, final 2 (Herrar) DiscoveryPlus 14:15 Skridskor, stafett 5000 m finaler (Herrar) DiscoveryPlus 15:30 Ishockey, kvartsfinal 4 (Herrar) DiscoveryPlus 17 feb 03:05 Curling (Herrar) DiscoveryPlus 03:30 Freeski, halfpipe kval (Herrar) DiscoveryPlus 04:30 Alpint, Störtlopp (Damer) DiscoveryPlus 05:30 Skicross, kval (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 06:10 Ishockey, final (Damer) DiscoveryPlus 06:30 Freeski, halfpipe kval (Damer) DiscoveryPlus 08:00 Alpint, Slalom (Damer) DiscoveryPlus 08:00 Skicross, finaler (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 08:05 Curling (Damer) DiscoveryPlus 09:00 Nordisk kombination, mixed DiscoveryPlus 10:30 Skridskor, 1000 m (Damer) DiscoveryPlus 12:08 Konståkning, Singel (Damer) DiscoveryPlus 13:00 Nordisk kombination, mixed DiscoveryPlus 14:05 Curling, semifinal (Damer) DiscoveryPlus 18 feb 03:30 Freeski, Halfpipe final (Damer) DiscoveryPlus 05:45 Skicross, kval (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 06:10 Ishockey, semifinal 1 (Herrar) DiscoveryPlus 08:05 Curling, bronsmatch (Herrar) DiscoveryPlus 08:45 Skicross, finaler (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 10:30 Skridskor, 1000 m (Herrar) DiscoveryPlus 11:00 Skidskytte, 15 km (Herrar) DiscoveryPlus 12:38 Konståkning, par DiscoveryPlus 14:00 Bob, tvåmanna (Damer) DiscoveryPlus 14:05 Curling, semifinal (Damer) DiscoveryPlus 15:10 Ishockey, semifinal 2 (Herrar) DiscoveryPlus 19 feb 03:30 Bob, fyrmanna (Herrar) DiscoveryPlus 03:30 Freeski, Halfpipe finaler (Herrar) DiscoveryPlus 05:00 Alpint, parallellslalom kval, mixat lag DiscoveryPlus 05:05 Bob, fyrmanna (Herrar) DiscoveryPlus 05:47 Alpint, parallellslalom finaler, mixat lag DiscoveryPlus 08:00 Längdskidor, 50 km (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 08:05 Curling, final (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 9 09:00 Skridskor, masstart finaler (Herrar) DiscoveryPlus 09:45 Skridskor, masstart finaler (Damer) DiscoveryPlus 11:00 Skidskytte, 12,5 km (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5 13:08 Konståkning, par DiscoveryPlus 14:00 Bob, tvåmanna DiscoveryPlus 14:05 Curling, bronsmatch (Damer) DiscoveryPlus 15:10 Ishockey, bronsmatch (Herrar) DiscoveryPlus 20 feb 03:05 Curling, final (Damer) DiscoveryPlus 03:30 Bob, fyrmanna (Herrar) DiscoveryPlus 06:00 Konståkning, uppvisning DiscoveryPlus 06:10 Ishockey, OS-final (Herrar) DiscoveryPlus & Kanal 5 08:30 Längdskidor, 30 km (Damer) DiscoveryPlus & Kanal 5

Missa inte att sända sport under Vinter OS

Under OS 2022 så kommer det vara likt föregående vinter-OS. Det kommer bli väldigt svårt att hänga med i vilka sporter och grenar som ska avgöras under dagen. Därför är det alltid bra att hitta ett schema eller program inför OS 2022. Då får du mycket enklare att följa med de svenska framgångarna under mästerskapet.

Vår tablå fungerar fint att använda som schema under vinter OS 2022. Där kommer du inte bara kunna se vilka tider och datum som gäller för de olika grenarna. Det går även att se vilken TV-kanal eller streamingsida som kommer visa grenen i OS 2022.

Likt som OS 2021 i Tokyo så gäller det att man som svensk är morgonpigg för att inte missa några tävlingar. Med tanke på att tävlingarna kommer att ske i Kina – så kommer det bli en liknande tidskillnad som sommarens OS. Varje tävlingsdag kommer att starta ungefär runt 03:00 och ta slut omkring 15:00.

Vi på Sportal.se kommer självklart uppdatera med massor av sport nyheter under OS 2022. Där tar vi med det som man verkligen bör veta om tävlingarna och idrottarna.

Om vinter OS 2022

OS 2022 kommer att ske i Kina. Närmare bestämt i huvudstaden Peking (Beijing). Den stora invigningen kommer att ske den 4 februari, kl 13:00. Det blir startskottet – trots att vissa tävlingar startar redan den 2 februari.

Detta blir det 24:e gången som ett vinter OS arrangeras. Det är den fjärde gången som det kommer att ske i Asien. Tidigare så har vinter OS arrangerats i Sapparo (Japan), Nagano (Japan) och senast i Pyongchang (Nordkorea/Sydkorea). Det blir det första vintermästerskapet som nu kommer arrangeras i Kina.

Nytt för vinter OS 2022 är att man lagt till hela sju(!) grenar till tävlingsprogrammet. Det innebär att ett vinter OS med såpass många tävlingar aldrig tidigare har skapats. Det skapar stora förväntningar på årets upplaga. Några av de grenar som är nya är t.ex. Freestyle Big Air, Monobob, och Snowboardcross.

Om du vill kolla till vilka odds som finns för svenska medaljer – då är det flera de bästa bettingsidor i Sverige som kommer att lägga fram spelmöjligheter. Där kan du även hitta bettingbonus att spela med. Vilket kan passa perfekt inför ett såpass stort mästerskap med sport varje dag.

Föregående vinter OS

Det finns rum för förbättringar under OS 2022 för Sverige – men även försämringar. Senaste gången vi hade olympiska spelen i vintersport var under OS 2018 i Pyongchang. Där blandade Sveriges OS-trupp ganska mycket. Det blev några överraskningar – men även några besvikelser.

Resultatet kring medaljerna hittar du här nedanför.