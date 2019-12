Vad: Fotbolls-EM 2020

Var: 12 olika länder i Europa

När: 12 juni - 12 juli

Deltagande nationer: 24

Regerande mästare: Portugal

Streama fotbolls-EM 2020 live

SVT och TV4-Gruppen delar på sändningsrättigheterna till fotbolls-EM 2020, och därför kommer de att turas om att visa matcherna från mästerskapet.

Vilka matcher som kommer att sändas på vilken tjänst är i skrivande stund inte offentliggjort, men så fort den informationen släpps kommer vi att uppdatera er här. Vi kan åtminstone säga att du kommer att kunna streama matcherna på C More och SVT Play.

Alla matcher i VM kommer att sändas i Sverige, det vet vi redan, och det enda som återstår att se är hur matcherna fördelas mellan C More och SVT Play. Du har redan nu klarhet i det mesta alltså, vilket är bra för dig som vill streama EM i fotboll 2020.

För att streama fotbolls-EM från C More gör du på följande sätt:

1. Gå till cmore.se

2. Skapa ett konto och välj abonnemanget C More Mycket Sport för 199 kr/månad

3. Titta på fotbolls-EM

Om du ska titta på EM-fotboll från SVT Play följer du dessa steg:

1. Gå till svtplay.se

2. Välj matchen du vill titta på

3. Börja streama fotbolls-EM

Sändningarna på C More och SVT håller alltid hög kvalitet. Du får några av Sveriges bästa och mest populära kommentatorer i form av Lasse Granqvist och Anders Andersson på TV4. Ännu är dock inte kanalernas egna EM-trupper offentliggjorda, men vi kan räkna med att det blir det gamla gardet. I studion brukar vi få se Daniel Nannskog på SVT samt Olof Lundh och Hasse Backe på C More. Samtliga är kunniga experter, med olika expertisområden.

Studion pågår från långt innan till långt efter matcherna, det snackas upp och snackas med, och du får se alla höjdpunkter värda att se.

EM live stream från mobil och surfplatta

När du ska streama fotbolls-EM 2020 kan det vara bra att veta att det går att titta på mästerskapet inte bara från dator (stationär/laptop) utan även från mobiltelefon eller surfplatta. Så länge du laddar ner appen tillhörande SVT Play eller C More så kan du problemfritt se din live stream av valfri match i EM. Ibland är det faktiskt till och med smidigare att streama fotboll från en bärbar mindre enhet, om du råkar vara upptagen med någonting annat eller bara vill ha möjlighet att smidigt röra dig under rådande match.

Det går dessutom att koppla din EM live stream från den enhet du har igång sändningen på till TV med hjälp av till exempel Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller om du har en Samsung TV. Då kan du se matcherna på TV-skärmen även om du saknar någon av kanalerna som visar EM.

Matcherna går att titta på från vilken typ av mobil som helst (Samsung, Iphone, Huawei och så vidare), så länge det är en smartphone. Detsamma gällande surfplattor – det går lika bra med en Ipad som en Samsung-surfplatta.

Datum & tid Match Grupp/Omgång TV 12 juni 21:00 Turkiet - Italien Grupp A Uppdateras 13 juni 15:00 Wales - Schweiz Grupp A Uppdateras 18:00 Danmark - Finland Grupp B Uppdateras 21:00 Belgien - Ryssland Grupp B Uppdateras 14 juni 15:00 England - Kroatien Grupp D Uppdateras 18:00 Österrike - Okänd Grupp C Uppdateras 21:00 Holland - Ukraina Grupp C Uppdateras 15 juni 15:00 Okänd - Tjeckien Grupp D Uppdateras 18:00 Polen - Okänd Grupp E Uppdateras 21:00 Spanien - Sverige Grupp E Uppdateras 16 juni 18:00 Okänd - Portugal Grupp F Uppdateras 21:00 Frankrike - Tyskland Grupp F Uppdateras 17 juni 15:00 Finland - Ryssland Grupp B Uppdateras 18:00 Tyrkiet - Wales Grupp A Uppdateras 21:00 Italien - Schweiz Grupp A Uppdateras 18 juni 15:00 Ukraina - Okänd Grupp C Uppdateras 18:00 Danmark - Belgien Grupp B Uppdateras 21:00 Holland - Österrike Grupp C Uppdateras 19 juni 15:00 Sverige - Okänd Grupp E Uppdateras 18:00 Kroatien - Tjeckien Grupp D Uppdateras 21:00 England - Okänd Grupp D Uppdateras 20 juni 15:00 Okänd - Frankrike Grupp F Uppdateras 18:00 Portugal - Tyskland Grupp F Uppdateras 21:00 Spanien - Polen Grupp E Uppdateras 21. juni 18:00 Italien - Wales Grupp A Uppdateras 18:00 Schweiz - Turkiet Grupp A Uppdateras 22 juni 18:00 Okänd - Holland Grupp C Uppdateras 18:00 Ukraina - Österrike Grupp C Uppdateras 21:00 Danmark - Ryssland Grupp B Uppdateras 21:00 Finland - Belgien Grupp B Uppdateras 23 juni 21:00 Tjeckien - England Grupp D Uppdateras 21:00 Kroatien - Okänd Grupp D Uppdateras 24 juni 18:00 Okänd - Spanien Grupp E Uppdateras 18:00 Sverige - Polen Grupp E Uppdateras 21:00 Tyskland - Okänd Grupp F Uppdateras 21:00 Portugal - Frankrike Grupp F Uppdateras 27 juni 18:00 2A - 2B Åttondelsfinal 1 Uppdateras 21:00 1A - 2C Åttondelsfinal 2 Uppdateras 28 juni 18:00 1C - 3D/E/F Åttondelsfinal 3 Uppdateras 21:00 1B - 3A/D/E/F Åttondelsfinal 4 Uppdateras 29 juni 18:00 2D - 2E Åttondelsfinal 5 Uppdateras 21:00 1F - 3A/B/C Åttondelsfinal 6 Uppdateras 30 juni 18:00 1D - 2F Åttondelsfinal 7 Uppdateras 21:00 1E - 3A/B/C/D Åttondelsfinal 8 Uppdateras 3 juli 18:00 Vinnare åttondel 5 - Vinnare åttondel 6 Kvartfinal 1 Uppdateras 21:00 Vinder åttondel 3 - Vinnare åttondel 1 Kvartfinal 2 Uppdateras 4 juli 18:00 Vinnare åttondel 4 - Vinnare åttondel 2 Kvartfinal 3 Uppdateras 21:00 Vinnare åttondel 7 - Vinnare åttondel 8 Kvartfinal 4 Uppdateras 7 juli 21:00 Vinnare kvart 1 - Vinnare kvart 2 Semifinal 1 Uppdateras 8 juli 21:00 Vinnare kvart 3 - Vinnare kvart 4 Semifinal 2 Uppdateras 12 juli 21:00 Vinnare semi 1 - Vinnare semi 2 EM-final Uppdateras

Titta på Sveriges EM-matcher online

Naturligtvis kommer intresset i Sverige att vara som allra störst när vårt eget, älskade landslag spelar. Återigen har Janne Anderssons landslag stått för ett lyckat kvalspel, och Sverige kommer att få spela gruppspel mot Spanien, Polen och någon av Irland, Nordirland, Bosnien eller Slovakien.

Nedan kan du enkelt se när Sverige spelar sina matcher i EM. Ta dig en extra noga titt så slipper du riskera att glömma bort vilka datum du kan streama Sverige i EM 2020.

Måndag 15 juni, 21:00: Sverige – Spanien

Fredag 19 juni, 15:00: Sverige – Okänd

Onsdag 24 juni, 18:00: Sverige – Polen

Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet fyller vi på med när slutspelsmatcherna går att streama på nätet. För er som minns Sveriges senaste slutspel blev det väldigt mycket glädje, många mål framåt och dessutom fint väder. Det är så en riktig mästerskapssommar ska vara, och vi hoppas att få se Sveriges fotbollslandslag bjuda på något liknande denna gång.

Här kan ni njuta av höjdpunkterna från EM-finalen 2016, då Eder sköt guldet till Portugal under förlängningen.

Sändningar av fotbolls-EM på TV

Som vi redan förklarat delar C More och SVT på sändningsrättigheterna till fotbolls-EM, och därför kommer matcherna att sändas på deras kanaler.

Trots att till exempel C More sitter på ett stort kanalutbud, med kanaler som C More Fotboll och C More Sport – vilka den breda massan saknar – kommer matcherna att visas så gott som uteslutande på respektive tjänsts huvudkanaler.

Det innebär att du kommer att kunna titta på EM på SVT1, SVT2 och TV4. De är kanalerna som sänder fotbolls-EM. Endast under den sista gruppspelsomgången, då flera matcher spelas samtidigt, finns risken att någon av C Mores matcher sänds på någon av extrakanalerna.

Om du inte redan har SVT1, SVT2 och TV4 i ditt kanalutbud hemma rekommenderar vi dig att ordna det innan sommaren, alternativt att streama matcherna online.

Lyssna på radio

Ett annat alternativ till att följa fotbolls-EM är att lyssna på matcherna på radio. Det är perfekt för dig som inte kan se matcherna via live streams. När Sverige spelar kommer radiosändningarna naturligtvis att täcka hela matcherna från början till slut, och antagligen så även på de andra lagens matcher.

Att lyssna på fotboll på radio är ett smidigt och trevligt alternativ om du saknar möjlighet att se matchen – kanske har du ingen TV, dator eller mobil att tillgå för tillfället? Kanske har du problem med internetuppkopplingen?

Har du problem med synen kan du också sätta igång sändningen på radio, och istället lyssna på matchen. Radiokommentatorerna på Sveriges Radio P4 är alltid väldigt skickliga och duktiga; de refererar matchen oerhört snabbt och är pålästa om respektive lags spelare.

Häng med i radions direktrapportering från EM 2020!

Deltagande nationer

20 av 24 landslag har säkrat sin plats i fotbolls-EM, och vilka 4 som blir de sista att få äran kommer att avgöras i Nations League i mars.

Här har ni lite info om de 20 EM-klara lagen.

Lag Tidigare deltagande Turkiet 4 (1996, 2000, 2008, 2016) Italien (1 guld) 9 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) Wales 1 (2016) Schweiz 4 (1996, 2004, 2008, 2016) Danmark (1 guld) 8 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012) Finland 0 Belgien 5 (1972, 1980, 1984, 2000, 2016) Ryssland (1 guld) 11 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016) Holland (1 guld) 9 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) Ukraina 8 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 2012, 2016) Österrike 2 (2008, 2016) England 9 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016) Kroatien 5 (1996, 2004, 2008, 2012, 2016) Tjeckien (1 guld) 9 (1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) Spanien (3 guld) 10 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) Sverige 6 (1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) Polen 3 (2008, 2012, 2016) Portugal (1 guld) 7 (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) Frankrike (2 guld) 9 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) Tyskland (3 guld) 12 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016)

Odds på EM 2020

Givetvis kommer Bet365 och andra bettingsajter att erbjuda spel på fotbolls-EM. Det kommer att gå att tippa på tonvis av olika odds på varje match.

Här kan du hitta bra oddsbonusar att spela på, för att öka möjligheten att tjäna pengar på din betting.

Redan nu kan du spela på vinnare av EM. Enligt Bet365 är England favoriter att vinna mästerskapet – de står i oddset 5 gånger pengarna. Därefter följer Belgien med oddset 6.00, och sedan Frankrike och Holland som ger 7.50 gånger insatsen. Mer om betting på fotbolls-EM kommer att komma upp på vår sajt senare!