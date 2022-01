Sportåret 2022 - Datum & tider för sport under 2022

Under 2022 så kommer det finnas mycket sport att ta del av. Vi har flera stora mästerskap – inte minst fotbolls-VM, fotbolls-EM för damer och Vinter-OS.

Du kan följa vår kalender med alla händelser under sportåret 2022. Schemat bjuder på massor av sport. Förhoppningsvis så behöver de inte ställa in fler sportevents under året på grund av spridning av covid-19.

Är du redo för all sport under 2022 – så behöver du bara följa vår kalender med schema. Där kan du se vilka datum som gäller för de sporter eller mästerskap som du vill följa. Då behöver du inte missa något i onödan.

All sport 2022

Du kan läsa vilka turneringar, mästerskap eller stora matcher som vi kan vänta oss under 2022 här nedanför. Vi har sorterat alla händelser i månad för månad.

Januari

28/12 – 4/1: Avslutning i Tour De Ski – Touren avgörs som startade redan innan nyårsafton

6/1 – 9/1: Skidskytte i världscupen – Världscupstväling från Oberhof i Tyskland

7/1 – 9/1: Skridsko EM – Från Hereveen i Holland så visas EM i skridskor (Nils Van der Poel ställer inte upp)

8/1 – 23/1: Parasport VM (vintersport) – I Lillehammer ska världens första VM i parasport genomföras.

9/1 – 6/2: Afrikanska mästerskapen i fotboll – Vem blir mästare i fotboll i Afrika? Läs mer här om hur du kan se Afrikanska mästerskapen (Africa Cup) live streams på nätet.

12/1 – 16/1: EM i konståkning – Estlands huvudstad Tallinn är värd för EM i konståkning under 2022.

13/1 – 30/1: Handbolls EM – Sverige spelar handbolls EM i Ungern/Slovakien. Se hur du kan se handbolls EM stream & på TV under mästerskapet

17/1 – 30/1: Australian Open – Klassisk tennisturnering som ingår i ”grand slam”-turneringarna inom tennis.

19/1 – 6/2: Futsal EM – Europamästerskapen i futsal (inomhusfotboll) ska avgöras. Sveriges landslag har inte kvalificerat sig.

20/1 – 23/1: Skidskytte i världscupen – Världscupstävling från Antholtz i Italien (Se alla tävlingar i världscupen i skidskytte 2022)

22/1 – 23/1: Skidor i världscupen – Världscupstävling från Planica i Slovenien

24/1 – 30/1: Skidskytte EM – IBU-cupen (skidskyttar utanför världscupen) gör upp i ett EM samtidigt som stjärnorna laddar för OS.

30/1: Trav Prix d’Amerique i Paris – klassisk travtävling som avgörs i Frankrike.

Februari

3/2 – 6/2: Kval till innebandy VM – Sveriges landslag kvalar till VM.

4/2 – 20/2: Vinter OS 2022 – Vinterns stora höjdpunkt. OS 2022 arrangeras i Kina och samlar alla stjärnor. Ta reda på mer för att se OS 2022 TV & live stream.

5/2 – AllStar matcher från NHL – Uppvisningsmatcher och andra events med stora stjärnor i NHL.

6/2: Super Bowl – Finalen i världens största liga för amerikansk fotboll. Räknas till ett av världens största enskilda sportevent.

14/1 – 23/1: Algarve Cup – Sveriges damlandslag i fotboll spelar Algarve Cup i Portugal.

15/1 – 16/1: Finalspelet för Champions League – Startar med de första åttondelsfinalerna

23/1 – 27/1: Ridsport i världscupen (Göteborg Horse Show)

25/2: SM i friidrott (inomhus) – I småländska Växjö samlas många svenska friidrottare för att lyckas kora till Sveriges bästa.

26/2 – 27/2: Skidor i världscupen – Första världscupen efter OS 2022 avgörs i Lahtis i Finland.

27/2: Premiär för Indycar – Bilsport från USA lockar stor internationell publik.

28/2: VM-kval i Basket – Bland annat match mellan Sverige – Kroatien.

Mars

1/3: CHL-final I ishockey – Ishockeyns motsvarighet till Champions League har final den 1:a mars

3/3: Världscupen i skidor – Klassisk tävling i längdskidor från Drammen i Norge.

3/3 – 6/3: Världscupen i skidskytte – Skidskyttecirkusen flyttar över till Konitolax i Finland

3/3 – 6/3: SM i bordtennis – Individuella tävlingar i vem som blir svensk mästare i bordtennis

4/3 – 13/3: Paralympics – Tävlingar inom alla typer av parasport som matchar i ett vinter OS.

5/3 – 6/3: Världscupen i skidor – Skidtävling från Holmenkollen där Frida Karlsson bragdvann över Therese Johaug under 2020

6/3: Vasaloppet – Det populära Vasaloppet ska avgöras på sträckan mellan Sälen och Mora.

7/3 – 13/3: Världscupen i skidskytte – Tävlingar från Otepää i Estland.

7/3 – 27/3: Grand Smash, Boirdtennis – En ny tävling för världseliten i bordtennis

11/3 – 12/3: Världscupen i alpint – Tävlingar från Åre

11/3 – 13/3: Världscupen i skidor – Tävlingar på hemmaplan i Falun för de svenska åkarna.

14/3 – 20/3: Världscupen i skidskytte – Avslutning för hela världscupen avgörs i Oslo

14/3 – 20/3: Världscupen i alpint – Avslutning för hela världscupen avgörs i Courchevel/Meribel

18/3 – 20/3: Inomhus VM i friidrott – Första stora mästerskapet under 2022 för alla friidrottare.

19/3 – 27/3: VM i curling för damer – Världsmästerskap från Prince George i Kanada

20/3: Premiär för säsongen av Formel 1- Första världscupstävling från Sakhir i Bahrain.

21/3: Sista dagen för övergångar i NHL

21/3 – 27/3: VM i konståkning – I Montepellier i Frankrike så ska världsmästerskapen i konståkning att avgöras.

21/3 – 28/3: Playoff till fotbolls VM – 12 lag gör upp om de tre sista VM-platserna till Qatar. Sverige spelar första matchen mot Tjeckien.

23/3 – 28/3: SM-veckan (vinter) – SM-veckan i vintersport utspelar sig detta året i Piteå

27/3 – 3/4: Bandy VM – Sveriges herrlandslag siktar på ny titel i Bandy VM i Ryssland

28/3 – 3/4: EM i brottning – Goda medaljchanser för Sverige i Europamästerskapen i brottning

April

1/4: Lottning av grupper till fotbolls-VM – Grupperna till VM i Qatar ska lottas

1/4 – 7/4: EM i tyngdyftning

2/4 – 10/4: VM i curling för herrar – Världsmästerskapen i curling hålls i Las Vegas, USA

5/4 – 6/4: Champions League kvartsfinaler – Kvartsfinalerna i Champions League startar

6/4 – 10/4: Ridsport, final i världscupen – I Leipzig, Tyskland hålls världscupens final i dressyr och hoppning

7/4: VM kval i fotboll (damer) – Bland annat så spelar Georgien – Sverige.

7/4 – 10/4: US Masters i golf – Klassisk golftävling från USA

12/4: VM kval i fotboll (damer) – Sverige spelar mot Irland

22/4: SM i orientering (natt) – Orienteringstävling som utspelar sig på natten med de bästa orienterarna i Sverige

23/4 – 30/4: Mixeddubbel VM i curling

23/4: SM finaler i innebandy – Mästare på dam- och herrsidan ska utses i Sverige.

24/4 – 30/4: Ishockey VM för damer – Sverige spelar i B-VM i Frankrike

25/4 – 8/5: Grand Smash i bordtennis – Andra tävlingen i Grand Smash-touren

26/4 – 27/4: Semifinaler i Champions League – Första matcherna i semifinalerna inleds

29/4: Sista matchen i grundspelet i NHL

30/4: Speedway (VM-serien) – Stor internationell tävling i speedway

Maj

2/5: NHL-slutspelet inleds – Första matcherna spelas i finalspelet i Stanley Cup

3/5: Premiär för Elitserien i speedway – Säsongens första race körs

3/5 – 26/6: VM i segling – Tävlingar från Schweiz

5/5 – 8/5: Ishockey, Beijers Cup – En genrepsturnering som spelas i Sverige inför VM

6/5 – 29/5: Tour De France – Världens största cykeltävling avgörs i flera franska städer

7/5: Paralympiatravet i Åby

13/5: Premiär för Diamond League – första stora friidrottstävlingen för Diamond League

13/5 – 14/5: Bilsport, STCC har premiär – Säsongens första race i STCC ska genomföras i Knutstorp

13/5 – 29/5: VM i simsport – VM i bl.a. konstsim, simhopp och vattenpolo

13/5 – 29/5: Ishockey VM för herrar – Sverige vill ha revansch efter fjolårets fiasko

18/5: Final i Europa League i fotboll

19/5 – 22/5: PGA-mästerskapet – Golftävling från Tulsa, Oklahoma

21/5: Göteborgsvarvet – SM i halvmarton

21/5: Diamond League – Tävlingar från London/Birningham

22/5 – 5/6: Franska Öppna – Klassisk tennistävling som ingår i Grand Slam

25/5: Conference League final – Final för herrarnas fotbollsfinal i Conference League

26/5 – 28/5: Premiär för världscupen i orientering – Säsongens första tävling

28/5: Diamond League – Tävlingar från Eugene, Oregon

28/5: Champions League final – Finalen för herrarnas Champions League 2022 spelas

28/5 – 29/5: SM i friidrott (stafett)

29/5: Trav, Elitloppet – Stor tävling från Solvalla

30/5: Formel 1 världscupen – Tävlig från Monaco

30/5 – 14/6: Matcher från UEFA Nations League

Juni

2/6 – 5/6: US Open (Damer) – Stor amerikansk golfturnering för damer

4/6: Stockholms Marathon

5/6: Diamond League – tävlingar från Rabat i Marocko

9/6: Diamond League – tävlingar från Rom i Italien

9/6 – 12/6: Europatouren i golf (damer och herrar) – Tävlingar från Halmstad

14/6: Continental Tour – Tävlingar från Åbo i Finland

16/6 – 19/6: US Open (herrar) – Tävlingar från Brookline, Massachusetts

16/6 – 19/6: Parasport, Special Olympics – Tävlingar från Malmö

27/6 – 18/6: Ridsport, Global Champuons Tour – Hoppningstävling från Stockholm

27/6 – 3/7: SM-veckan – Massor av tävlingar i stora och små sporter från Linköping

27/6 – 10/7: Wimbledon – Klassisk tennistävling som spelas på gräs & ingår i Grand Slam

30/6: Diamond League – Tävlingar från Stockholm

30/6: VM-kval i basket – Sverige spelar match mot Finland

30/6: Sista dagen för Stanley Cup finalen – Sista schemalagda matchdagen för NHL 2021-2022

Juli

1/7 – 24/7: Tour De France – Cykeltävling som i år börjar i Köpenhamn i Danmark (tre etapper i Danmark)

3/7: VM-kval i basket – Sverige spelar mot Slovenien

6/7 – 31/7: EM i fotboll (damer) – Sverige siktar på en medalj i europamästerskapet i fotboll

7/7 – 8/7: NHL-draften startas

7/7 – 17/7: World Games – Sporter så som biljard, dart, boule, bågskytte och mycket mer avgörs i World Games i Alabama, USA.

8/7 – 30/7: Copa America (damer) – Mästerskap i fotboll för Sydamerikas nationer

9/7 – 17/7: Falsterbo Horse Show – Ridsport från det södra Sverige

11/7 – 24/7: Bordtennis, Grand Smash – tredje tävlingen av Grand Smash

14/7 – 17/7: British Open, golf – Stor tävling för de största golfarna i världen.

15/7 – 24/7: VM i friidrott – Världsmästerskapen i friidrott avgörs i år i Eugene, Oregon

24/7 – 30/7: Ungdoms-OS i sommarsport – Ungdomstävlingar från Slovakien

26/7 -31/7: VM i kanot – Tävlingar från Augsburg i Tyskland

Augusti

2/8 – 7/8: U20 VM i friidrott – Unga talanger ska göra upp om medaljer i U20 VM från Colombia

3/8 – 7/8: VM i Kanot – Världsmästerskap från Halifax, Kanada

4/8 – 7/8: British Open, damer – Golftävling för damer spelas i Muirfield i England

5/8 – 7/8: SM i friidrott (utomhus) – Tävlingar från Norrköping

6/8: Diamond League – Tävlingar från Kina

6/8 – 14/8: VM i ridsport – Tävlingar i dressyr, hästhoppning och voltige m.m.

10/8: Diamond League – Tävlingar från Monaco

11/8 – 14/8: USA-touren, golf – första delen

11/8 – 21/8: EM-veckan – simning, simhopp, konstsim från Rom

18/8 – 21/8: USA-touren golf – andra delen

19/8 – 11/9: Cykel, Vuelta a Espana – Spansk tour för världsstjärnorna i cykling

25/8 – 28/8: USA-touren – Finalspel

26/8: Diamond League – Tävlingar från Lausanne

26/8 – 11/9: VM i volleyboll för damer & herrar – Herrarna spelar i Ryssland och damerna i Polen/Nederländerna

29/8 – 11/9: US Open i tennis – Stor turnering som ingår i Grand slam.

September

1/9 – 18/9: EM i basket – Herrarna spelar basket EM i flera olika städer i Europa.

2/9: Diamond League – Tävlingar från Bryssel

3/9 – 4/9: Finnkampen – Friidrottstävling mellan Sverige och Finland

6/9: VM-kval i fotboll (damer) – Sverige möter Finland

6/9 – 7/9: Champions League startar – Gruppspelet i Champions League startar

7/9 – 8/9: Diamond League – Tävlingar från Zurich

10/9 – 18/9: VM i brottning – Tävlingar från Belgrad i Serbien

14/9 – 18/9: VM i ridsport, fälttävlan – VM i fälttävlan avgörs i Italien.

14/9 – 18/9: VM i gymnastik –

16/9 – 18/9: Cykel VM (landsväg) – Tävlingar från Wollongong i Australien

18/9 – 25/9: VM i rodd – Tävlingar från Tjeckien

19/9 – 27/9: Matcher i Nations League

20/9 – 22/9: SM-final i speedway – Svenska mästare ska koras i SM-finalen.

22/9 – 1/10: VM i basket för damer – Matcherna kommer att spelas i Sydney i Australien

26/9 – 9/10: Bordtennis, Grand Smash – Sista tävlingen i Grand Smash.-touren

30/9 – 1/10: Avslutning i STCC – Sista loppen av STCC-säsongen kommer att bli i Mantorp

Oktober

3/10 – 11/10: Landslagsfönster i fotboll, damer – Två matcher ska spelas

9/10: Lottning av EM-kvalsgrupper i fotboll – Herrarna ska delas in i grupper inför kvalet till EM 2024

29/10 – 6/11: VM i Gymnastik – Artistisk gymnastik har världsmästerskap i Liverpool, England:

Bandy VM 2020 – Uppskjutet mästerskap som ännu inte fått ett exakt speldatum.

November

1/11 – 2/11: Sista gruppspelsmatchen i Champions League

4/11 – 20/11: EM i handboll, damer – Mästerskap som utspelar sig i Slovenien, Nordmakedonien och Montenegro

5/11 – 13/11: VM i innebandy – Herrarna spelar VM i innebandy i Zurich och Winterthur.

7/11 – 15/11: Landslagsfönster i fotboll för damer – Två matcher ska spelas

13/11: Formel 1 – Tävling från Sao Paulo

16/11 – 19/11: VM i Gymnastik (trampolin)

17/11 – 20/11: Golf, Europatouren – Final i Dubai

20/11: Formel 1, sista deltävlingen – Avgörs i Abu Dhabi

21/11 – 18/12: Fotbolls VM för herrar – Spelas för första gången under vintern – denna gång i Qatar

25/11 – 27/11: Världscupspremiär för skidor – Första tävlingen för säsongen körs i Ruka i Finland.

26/11 – 4/12: Världscupspremiär för skidskytte – Första tävlingen för säsongen körs i Kontiolax i Finland

December