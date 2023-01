Årets upplaga av skidskytte VM 2023 kommer att arrangeras i Oberhof, Tyskland. Dit kommer Sverige med stora förhoppningar på medaljer. Vi hjälper dig med schema, tv tider och odds inför VM i skidskytte 2023.

Kolla in vår guide för att få full koll på vilka tider och datum som gäller för tävlingarna. Vi samlar även övrig info om skidskytte VM 2023 i Obershof, Tyskland i vår guide.

Vad: VM i skidskytte 2023 Datum: 8 – 19 februari Vart: Obershof, Tyskland Live stream & TV: SVT1 & SVTPlay Speltips: Sverige tar totalt 8 medaljer Bäst odds: > NordicBet – Få 500 kr i bonus

Sänd Skidskytte VM på TV & live stream

Det är SVT som har rättigheter att visa alla tävlingar från skidkskytte VM 2023 via live stream & på TV. Det innebär att många i Sverige har möjlighet att se skidskytte gratis under VM i Obershof.

Alla tävlingar kommer att sändas på SVTPlay – och möjliga att streama från hela Sverige. Du behöver inget konto eller abonnemang för att se skidskytte VM streams online. Alla dina sport streams är gratis med SVTplay.

Det är framför SVT1 som kommer visa tävlingarna på TV. Vissa tävlingar kan sändas på SVT2. De flesta har redan tillgång till dessa TV-kanaler som sänder skidskytte VM.

Live stream: SVTPlay

TV: SVT1 & SVT2

Schema med datum & tider

För att veta när du kan följa tävlingarna från skidskytte VM 2023 live – så har vi skapat ett schema. Det är ett program med alla tider och datum för tävlingar som ska avverkas innan mästerskapet är slut.

Schemat för Skidskytte VM 2023 startar med en stafett. Redan från start av programmet har Sverige goda chanser att plocka medaljer. Se alla tider och datum nedanför.

Datum & tid Tävling i schema: 8/2, kl. 14:30 Mixedstafett (D & H) 10/2, kl. 14:30 Sprint – 7,5 km (Damer) 11/2, kl. 14:30 Sprint – 10 km (Herrar) 12/2, kl. 13:25 Jaktstart – 10 km (Damer) 12/2, kl. 15:30 Jaktstart – 12,5 km (Herrar) 14/2, kl. 14:15 Distans – 20 km (Herrar) 15/2, kl. 14:15 Distans – 15 km (Damer) 16/2, kl. 14:55 Singelmixedstafett (D & H) 18/2, kl. 11:45 Stafett – 4×7,5 km (Herrar) 18/2, kl. 15:00 Stafett – 4×6 (Damer) 19/2, kl. 12:30 Masstart – 15 km (Herrar) 19/2, kl. 15:15 Massstart – 12,5 km (Damer)

Skidskytte VM 2023 odds

Under hela VM i skídskytte så finns det gott om odds att spela på. Många svenska betsidor kommer att erbjuda betting under skidskytte VM. Vi kommer här tipsa om några av de bästa oddsen under mästerskapet.

Vi kommer även med tips på bettingsidor som vi tycker är extra bra för skidskytte odds. Där kan du se om du hittar en bra bonus att använda på skidskytte VM 2023.

Vi har valt att samla skidskytte VM odds från de mest populära och mest nervkittlande tävlingar som finns i schemat. Du kan se odds från alla tävlingar inne hos de sidor som har skidskytte odds att spela på.

Stafett (damer)

Lag: Odds från Bet365 Frankrike 2.50 Sverige 2.75 Tyskland 5.50 Norge 6.50 Italien 8.50

Stafett (Herrar)

Lag: Odds från Unibet Norge 1.15 Frankrike 6.50 Tyskland 9.00 Sverige 13.00 Schweiz 126.00

Masstart, 15 km (Herrar)

Lag: Odds från Unibet Johannes Thingnes Bö 1.65 Strula Holm Lägreid 6.50 Vetle Sjåstad Christiansen 8.50 Emilien Jaquelin 16.00 Quetin Fillon Mailet 19.00 Martin Ponsilouma 21.00

Masstart, 15 km (Damer)

Lag: Odds från Unibet Julia Simon 3.00 Elvira Öberg 4.00 Marte Roiseland 6.00 Lisa Vitozzi 8.00 Denise Hermann 9.00 Hanna Öberg 11.00

Bonus för skidskytte VM?

Om du letar efter en ny bettingsida som har en riktigt bra oddsbonus för nya spelare så behöver du inte leta länge. I vår lilla lista så tar vi fram spelbolag som har både en välkomstbonus på odds – men också bra odds inför skidskytte VM. Perfekt tillfälle att hämta erbjudanden inför ett stort mästerskap.