I vår lista kan du hitta bra sidor för att spela på skidskytte odds. Vi ser nämligen alltid till att tipsa om de bästa betsidor i Sverige för varje sport eller kategori.

Glöm heller inte att jämföra lite av de oddsbonusar som finns hos spelbolagen med skidskytte. Det går fint att hitta gratis & riskfria spel på odds som du kan använda direkt på den sport du är mest intresserad av. Många av de bonusar som finns är utan omsättningskrav!

Skidskytte idag – Datum & tider

Här kan du se ett komplett schema för skidskytte tävlingar under 2022 & 2023. Du kan följa detta program för att se vilka tider och datum som gäller för lopp du vill se.

I alla dessa tävlingar som finns i vårt skidskytte schema för 2022 & 2023 kommer att ha svenskt deltagande. Sverige har flera åkare i skidskytte som kan nå goda resultat under säsongen.

Schema & program för världscupen

De allra flesta tävlingar inom skidskytte kommer att avgöras i världscupen 2022/2023. I vårt schema nedanför så kan du se program med alla datum och tider för världscupstävlingar i skidskytte.

Läs även vår guide med regler för skidskytte med avstånd & gevär.

Datum/tid Disciplin Arena/plats 29 november Individuellt, 20 km (herrar) Kontiolahti, Finland 30 november Individuellt, 15 km (damer) Kontiolahti, Finland 1 december Stafett 4×7,5 (herrar) Kontiolahti, Finland 1 december Stafett 4×6 (damer) Kontiolahti, Finland 3 december 10 km, sprint (herrar) Kontiolahti, Finland 3 december 7.5 km, sprint (damer) Kontiolahti, Finland 4 decmeber 12.5 km, Jaktstart (herrar) Kontiolahti, Finland 4 decmeber 10 km, Jaktstart (damer) Kontiolahti, Finland 8 december 7.5 km, sprint (damer) Hochfilzen, Österrike 9 december 10 km, sprint (herrar) Hochfilzen, Österrike 10 december 10 km, jaktstart (damer) Hochfilzen, Österrike 10 december Stafett 4×7,5 (herrar) Hochfilzen, Österrike 11 december Stafett 4×6 (damer) Hochfilzen, Österrike 11 december 12,5 km, jaktstart (herrar) Hochfilzen, Österrike 15 december 10 km, sprint (herrar) Annecy (La Grande Bornand), Frankrike 16 december 7.5 km, sprint (damer) Annecy (La Grande Bornand), Frankrike 17 december 12,5 km, jaktstart (herrar) Annecy (La Grande Bornand), Frankrike 17 december 10 km, jakstart (damer) Annecy (La Grande Bornand), Frankrike 18 december 15 km, masstart (herrar) Annecy (La Grande Bornand), Frankrike 18 december 12,5 km, masstart (damer) Annecy (La Grande Bornand), Frankrike 5 januari 7,5 km, sprint (damer) Pokljuka, Slovenien 6 januari 10 km sprint. (herrar) Pokljuka, Slovenien 7 januari 10 km, jaktstart (damer) Pokljuka, Slovenien 7 januari 12,5 km, jaktstart (herrar) Pokljuka, Slovenien 8 januari Singelstafett (mixed) Pokljuka, Slovenien 8 januari Stafett (mixed) Pokljuka, Slovenien 11 januari 20 km, distans (herrar) Ruhpolding, Tyskland 12 januari 15 km, distans (damer) Ruhpolding, Tyskland 13 januari 4×7.5 km, stafett (herrar) Ruhpolding, Tyskland 14 januari 4×6 km, stafett (damer) Ruhpolding, Tyskland 15 januari 15 km, masstart (herrar) Ruhpolding, Tyskland 15 januari 12,5 km, masstart (damer) Ruhpolding, Tyskland 19 januari 7.5 km, sprint (damer) Antholz, Italien 20 januari 10 km, sprint (herrar) Antholz, Italien 21 januari 10 km, jaktstart (damer) Antholz, Italien 21 januari 12,5 km, jaktstart (herrar) Antholz, Italien 22 januari 4×6 km, stafett (damer) Antholz, Italien 22 januari 4×7,5 km, stafett (herrar) Antholz, Italien 8 – 19 februari SKIDSKYTTE VM 2023 Oberhof, Tyskland 2 mars 10 km, sprint (herrar) Nove Mesto, Tjeckien 3 mars 7.5 km, sprint (damer) Nove Mesto, Tjeckien 4 mars 12,5 km, jaktstart (damer) Nove Mesto, Tjeckien 4 mars 15 km, jaktstart (herrar) Nove Mesto, Tjeckien 5 mars Singelstafett (mixed) Nove Mesto, Tjeckien 5 mars Stafett (mixed) Nove Mesto, Tjeckien 9 mars 15 km, distans (damer) Östersund, Sverige 9 mars 20 km, distans (herrar) Östersund, Sverige 11 mars 4×6 km, stafett (damer) Östersund, Sverige 11 mars 4×7.5 km, stafett (herrar) Östersund, Sverige 12 mars 12,5 km, masstart (damer) Östersund, Sverige 12 mars 15 km, masstart (herrar) Östersund, Sverige 16 mars 10 km, sprint (herrar) Holmenkollen, Norge 17 mars 7,5 km, sprint (damer) Holmenkollen, Norge 18 mars 12.5 km, jaktstart (herrar) Holmenkollen, Norge 18 mars 10 km jaktstart (damer) Holmenkollen, Norge 19 mars 15 km, masstart (herrar) Holmenkollen, Norge 19 mars 12,5 km, masstart (damer) Holmenkollen, Norge

Skidskytte VM 2023 (Oberhof)

Under 2023 så kommer det arrangeras skidskytte VM i Oberhof. Detta är en klassisk mark för skidskytte som ligger i den tyska delstaten Thüringen. Platsen beskrivs som ett ”mecka för vintersport”. Här finns det mycket mer sport än bara skidskytte. Här finns även backhoppning, alpint, och rodel.

Skidskytte VM 2023 kommer bli den stora händelsen inom sporten. Det är till detta mästerskap som de allra flesta skidskyttar försöker toppa formen till. Du kan självklart se info om schema för skidskytte VM 2023 med datum och tider. Vi kommer uppdatera närmare mästerskapet med ett komplett program. Vi kommer att uppdatera med bäst odds när vi kommer närmare mästerskapet.

8 Feb Mixstafett Oberhof, Tyskland 10 Feb Damer 7,5km sprint Oberhof, Tyskland 11 Feb Herrar 10km sprint Oberhof, Tyskland 12 Feb Damer 10km jakstart Oberhof, Tyskland 12 Feb Herrar 12,5km jakstart Oberhof, Tyskland 14 Feb Herrar 20km distans Oberhof, Tyskland 15 Feb Damer 15km distans Oberhof, Tyskland 16 Feb Singelmixstafett Oberhof, Tyskland 18 Feb Herrar 4X7,5km stafett Oberhof, Tyskland 18 Feb Damer 4X6km stafett Oberhof, Tyskland 19 Feb Herrar 15km masstart Oberhof, Tyskland 19 Feb Damer 12,5km masstart Oberhof, Tyskland

Skidskytte resultat

Alla resultat som kommer från tävlingar i skidskytte kommer du att kunna följa på IBUs hemsida (internationella skidskytteförbundet). Där kommer du även få massor av annan information som har med tävlingar inom skidskytte att göra.

Alla skidskytte resultat kommer sedan läggas ihop till en serie eller tabell. Det är den personen som hamnar längst upp i listan i slutet av säsongen som vinner världscupen. Därför kan det finnas intresse för att se resultat från enskilda tävlingar – men även följa tabellen för världscupen.

Se resultat från tävlingar hos IBUs hemsida

Se aktuell ställning i totala världscupens tabell

Skidskytte på TV & stream

Samtliga lopp under skidskytte världscupen 2022 & 2023 kommer sändas hos SVT. Du kan se tävlingarna på TV via kanaler som SVT1 eller SVT2.

Det kommer även vara möjligt att streama sport som skidskytte gratis på nätet. Detta gör du inne på SVTPlay. Där lägger de upp sina skidskytte streams i god tid innan loppen startar.

Notera gärna att dessa skidskytte live streams endast kan ses av de som finns inom Sveriges gränser. Skulle du vara utomlands så kan det finnas andra vägar för att sända skidskytte på TV eller stream online.

TV: SVT1 & SVT2

Live stream: SVTPlay

Kostnad: Gratis

Sveriges landslag

Sveriges landslag tillhör ett av de bästa i världen – både på dam- och herrsidan. Det förväntas att bli flera pallplatser under världscupen, plus några medaljer under VM.

Sverige har både favoriter – och jokrar med i truppen för svenska landslaget i skidskytte. Systrarna Öberg tillhör till exempel den yttersta toppen. Utöver dom så finns det andra åkare som kan blanda sig i medaljer. Du kan se alla idrottare som är med i Sveriges landslag i skidskytte nedanför.

Damer

Elvira Öberg (Piteå SSK)

Hanna Öberg (Piteå SSK)

Linn Persson (SK Bore)

Mona Brorsson (Finnskoga IF)

Stina Nilsson (Lima SKG)

Anna Magnusson (Piteå SSK)

Johanna Skottheim (Lima SKG)

Tilda Johansson – Utvecklingslandslag (Anundsjö Skytteförening)

Herrar

Sebastian Samuelsson (I 21 IF)

Martin Ponsiluoma (Tullis SG)

Jesper Nelin (Piteå SSK)

Peppe Femling (Piteå SSK)

Malte Stefansson (Oxbergs IF)

Oskar Brandt – Utvecklingslandlag (I 21 IF)

Stora tävlingar

Några av de allra största höjdpunkterna varje säsong är vissa tävlingar inom världscupen. Det finns de arenor och banor som anses väldigt klassiska för skidskytte.

Här kan vi ta fram de tävlingar som vi främst ser fram emot under säsongen för skidskytte 2022 & 2023.

Östersund, Sverige

Sveriges bidrag till tävlingar i världscupen är Östersunds fina arena. Här körs varje år inte bara singeltävlingar. Tävlingshelgen i Östersunds bjuder nästan alltid på en stafett. Här brukar det vara blåsiga och kalla förhållanden. Vilket gör att man ofta lägger Östersunds tävlingar på hösten eller våren – snarare än mitt på vintern.

Oslo/Holmenkollen, Norge

De avslutande tävlingarna för världscupen brukar arrangeras i Oslo och Holmenkollen. Här blir det stor publikfest och ett avgörande av världscupen lockar till ännu mer dramatik för dessa loppen.

Oberhof, Tyskland

Tyskland har en lång och anrik historia av skidskytte. Det finns alltid en stor publik som följer de tyska åkarna på hemmaplan. Arenan i Oberhof kommer att användas flitigt under skidskytte VM. Det är Oberhof som blivit utvald till att arrangera världsmästerskapen denna säsong.

Ruhpolding, Tyskland

Precis som Oberhof – så kan Ruhpolding i tyska Bayern – garantera ett publikhav vid skidskyttearenan. Ruhpolding. Den lilla bergsbyn lockar inte bara fantaster av skidskytte. Byn bjuder på ett enormt utbud av vintersport.

Kontiolahti, Finland

Premiären för varje säsongen av skidskytte har sitt startskott i Finland. Närmare bestämt i Kontiolahti. Denna arena brukar kännetecknas av extrema förhållande gällande både kyla och blåst. Här brukar hemmaåkarna från Finland få en bra start på säsongen.

Antholz, Italien

Antholz är en italiensk bergsby som anordnar både tävlingar i skidskytte och längdskidor varje år. Arenan är extra klurig för flera åkare som har problem med höjdskillnader. Antholz ligger på 1600 meter över havet – vilket är den högst belägna arenan i skidskyttets världscup.

Annecy, Frankrike

I takt med de franska framgångarna i skidskytte – som började på allvar med Martin Fourcade – så har sporten växt explosionsartat i Frankrike. Deras landslag är omåttligt populära. Vilket märks tydligt när tävlingarna hålls i Annecy.

Övriga arenor

Några av de mindre arenor som kommer anordna tävlingar i världscupen är följande:

Nove Mesto, Tjeckien

Pokljuka, Slovenien

Hochfilzen, Österrike

Frågor om skidskytte 2022/2023

För att avsluta den guide för säsongen 2022/2023 för skidskytte så tar vi med flera frågor. Där kan du se om du hittar din fråga – och se om vårt svar kan hjälpa dig. ’

När börjar säsongen för skidskytte 2022/2023?

Premiären för världscupen 2022/2023 i skidskytte kommer att vara den 29 oktober, i Kontiolahti i Finland.

Vem kommer vinna världscupen 2022/2023?

Oddsen hos spelbolagen pekar ut Röiseland, systrarna Öberg och Tiril Echoff som favoriter på damsidan.

På herrsidan pekas bl.a. Johannes Thinges Bö, Sebastian Samuelsson, Quetin Fillot Maillet ut som favoriter.

När är skidskytte VM 2023?

Skidskytte VM 2023 kommer att hållas den 8-19 februari i Oberhof, Tyskland.

Vilka damer är med i svenska damlandslaget?

Hanna Öberg, Elvira Öberg, Hanna Magnusson, Linn Persson, Stina Nilsson, Mona Brorsson, Johanna Skottheim och Tilda Johansson.

Vilka herrar är med i svenska herrlandslaget?

Sebastian Samuelsson, Martin Ponsilouma, Jesper Nelin, Peppe Femling, Malte Stefansson och Oskar Brandt.