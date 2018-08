AIK vann sitt senaste SM-guld år 2009, sedan klubblegendaren Daniel Tjernström skjutit in det avgörande målet mot IFK Göteborg i den sista omgången. Tjernström blev tillsammans med resten av laget historiskt den dagen, men vad har egentligen hänt sedan? Vi går igenom vad det blivit av guldlagets karriärer.



Inför den sista omgången i Allsvenskan 2009 stod det klart att antingen IFK Göteborg eller AIK skulle vinna guldet. AIK toppade tabellen med sina 58 poäng, medan Göteborg låg en pinne bakom på 57. En minst sagt spännande slutomgång väntade alltså.



Vad som knappast gjorde sista omgången mindre spännande var att just IFK Göteborg och AIK skulle mötas i den sista omgången, som spelades på Gamla Ullevi. Seger för IFK Göteborg och guldpytten kunde tillagas, medan oavgjort eller bortaseger skulle innebära att AIK tog med sig Lennart Johanssons pokal till Solna.



IFK Göteborg tog ledningen i matchen, men tack vare mål från Antônio Flávio och Daniel Tjernström kunde AIK vända och vinna matchen. Samma dag blev det AIK-laget för evigt historiskt, och vi går här igenom vad som hänt med hjältarna från denna gyllene eftermiddag i Göteborg. Startelvan mot IFK Göteborg, 2009-11-01: 27. Daniel Örlund Position: Målvakt Ålder 2009: 29 år Gör idag: Pensionerad från fotbollen, arbetar som Account Sales Manager på ME Produkter AB. Efter guldsäsongen lämnade Örlund AIK för Rosenborg, där han tillbringade några framgångsrika år. Gjorde sedan en kort vända i HJK Helsingfors och därefter Brommapojkarna, innan han i slutet av 2016 bestämde sig för att lägga handskarna på hyllan.



Därefter jobbade han som målvaktstränare i Djurgårdens Damlag samtidigt som han haft jobb utanför fotbollen. Hösten 2017 gjorde Örlund, uppväxt i Enskede, comeback på fotbollsplanen för Enskededalen FC i Division 5, för att när säsongen tog slut återigen pensionera sig från fotbollen. 18. Markus Jonsson Position: Högerback Ålder 2009: 28 år Gör idag: Pensionerade sig från fotbollen 2014. Vi har försökt få tag på Markus Jonsson, men utan framgång. Kallades ”Mr 100 procent” då han aldrig hade missat någon straff. Lämnade AIK för Panionios 2010, dit guldtränaren Mikael Stahre drog med sig Jonsson. Det blev två år i Panionios innan Jonsson vände till Norge och SK Brann. Även i Brann tillbringade han två år, innan han bestämde sig för att lägga av med fotbollen. 3. Per Karlsson Position: Mittback Ålder 2009: 23 år Gör idag: Den enda från truppen 2009 som fortfarande spelar i AIK. Egenprodukten Per Karlsson har bortsett från några år som liten grabb och en utlåning till Åtvidaberg år 2007 tillbringat hela sin fotbollskarriär i AIK. Gjort 250 matcher för klubben och är än idag given i AIK:s försvar. 20. Jos Hooiveld Position: Mittback Ålder 2009: 26 år Gör idag: Spelar i Orange County SC, andraligan i USA. Succén i AIK tog Jos Hooiveld till Celtic, där han spelade en kort period. Lämnade därefter Skottland för dåvarande Championship-klubben Southampton, som han sedan följde med upp till Premier League.



Sommaren 2015 återvände Jos Hooiveld till AIK, och tillbringade ett och ett halvt år i ”Gnaget” innan han gick till holländska Twente. I juni 2018 kritade Hooiveld sedan på för Orange County SC i USA:s andraliga. 4. Nils-Eric Johansson Position: Vänsterback Ålder 2009: 29 år Gör idag: Pensionerad från fotbollen. Växte ut till en riktig AIK-legendar under sina år i klubben, och det verkade som att han kunde spela fotboll för evigt. Inför säsongen 2018 åkte dock ”Nisse” Johansson såväl som hela klubben och dess supportrar på en riktig smäll, då det stod klart att lagkaptenen tvingades lägga av på grund av hjärtproblem.



Håller till en hel del på AIK:s träningsanläggning Karlberg, och väntas få en ledarroll inom AIK i framtiden. 19. Martin Mutumba Position: Högermittfältare Ålder 2009: 24 år Gör idag: Spelar i Syrianska FC, Division 1. En riktig AIK-profil som underhåller både på och utanför plan. Väckte stor uppmärksamhet när han, efter att guldet bärgats, visade upp den tatuering han gaddat in några dagar tidigare med texten ”A.I.K. GULD 2LAX9”.



Lämnade AIK för ungerska Videoton sommaren efter guldet, där det inte blev någon succé och Mutumba återvände sedan till AIK för sin tredje sejour i klubben.



Sedan Mutumba lämnade AIK 2014 har han testat på att spela i Turkiet och i Iran, för att sedan vända hem till Sverige och representerat i tur och ordning Brommapojkarna, Örgryte och Syrianska. 5. Jorge Ortíz Position: Centralmittfältare Ålder 2009: 25 år Gör idag: Spelar i Club Atlético Belgrano, högstaligan i Argentina. En av AIK:s alla argentinare genom åren. Jorge Ortíz spelade i AIK mellan 2008 och 2010, och AIK är – bortsett från en kort lånesejour i mexikanska Tijuana – Ortíz enda klubb utanför Argentina.



Sommaren 2010 lämnade Ortíz AIK för att vända tillbaka till sitt hemland. Hans fru hemma i Argentina var sjuk och han ville vara nära henne. I Argentina representerade mittfältaren först Arsenal de Sarandí (där redan Iván Obolo spelade sedan några månader tillbaka), och därefter har han även tillhört Lanús och Independiente. Sedan ett år tillbaka har Ortíz spelat för Club Atlético Belgrano, som spelar i Argentinas högstaliga. 30. Dulee Johnson Position: Centralmittfältare Ålder 2009: 24 år Gör idag: Spelar i Lyn Toppfotball, norska tredjedivisionen. Oerhört talangfull mittfältare, men har genom åren haft otaliga problem vid sidan av planen vilket hämmat hans fotbollskarriär. Johnson har dömts för sexköp samt misstänkts för rattfylleri, olovlig körning och våldtäkt.



Johnson spelade i AIK även 2010 men har därefter snittat mer än en klubb per år, då han varit runt i Grekland, Nederländerna, Sydafrika, Sverige, Rumänien och Norge. Sedan 2011 har Johnson representerat i tur och ordning Panetolikos FC, De Graafschap, AmaZulu, IK Brage, AFC Săgeata Năvodari, CSM Iași, Moss FK, Molde FK, IK Start och Lyn Toppfotball. 7. Bojan Djordjic Position: Vänstermittfältare Ålder 2009: 27 år Gör idag: Expert i Viasats Premier League-sändningar. Ännu en profil, som likt Martin Mutumba skrev på för Videoton sommaren 2010. Representerade därefter Blackpool, belgiska Royal Antwerp, Brommapojkarna och Vasalund innan han rundade av karriären i indiska Chennaiyin.



Djordjic jobbar idag som expert i Viasat, där han sitter med i studion när det är dags för Premier League. 11. Antônio Flávio Position: Anfallare Ålder 2009: 22 år Gör idag: Spelar i Ponte Preta, Brasilien Kom till AIK mitt under säsongen 2009, och blev genast en startspelare. Gjorde sedan, likt resten av laget, ett svagt 2010 och lånades tillbaka till Brasilien innan han skrev på för en klubb i Kina.



Har varit runt i en hel del klubbar sedan han spelade i AIK. Dessa är SH Shenxin, Ponte Preta, Bragantino, Capivariano FC, Madureira Esporte Clube, Vila Nova FC, Santo André och Guaropi-TO. Sedan januari 2018 har Flávio varit klubblös. 10. Iván Obolo Position: Anfallare Ålder 2009: 28 år Gör idag: Arbetar som fotbollsagent Gjorde stor succé för AIK under sina år i klubben. Gick till Arsenal de Sarandí i januari 2010 och representerade därefter tre argentinska klubbar och en chilensk innan han lade skorna på hyllan 2016.



Idag jobbar Obolo som fotbollsagent, och har vid flera tillfällen hjälpt AIK att få igenom övergångar. "Tjerna" har blivit PT Från bänken hoppade klubblegendaren Daniel Tjernström, som fortsatte att representera AIK fram till karriärens slut 2013, in och avgjorde. Idag arbetar Tjernström som personlig tränare inom styrketräning.



Även anfallaren Miran Burgič samt tuffingen Kenny Pavey byttes in och befann sig på planen när AIK tog sitt elfte SM-guld. Burgič lade av med fotbollen för bara några veckor sedan, efter att senast ha spenderat tre år i sin slovenska moderklubb. Pavey, som i år fyller 39, spelar numera i AIK:s samarbetsklubb Vasalunds IF i Division 1. Där är han lagkamrat med Yussuf Saleh, som även han var en del av guldlaget 2009, och tränaren heter Nebojša Novaković.



Andra spelare från guldlaget 2009 som är värda att nämnas är den skadeförföljde talangen Gabriel Özkan och den vindsnabbe anfallaren Saihou Jagne. Özkan lämnade AIK för Brommapojkarna till säsongen 2013 men för ett par år sedan tvingade skadorna till slut mittfältaren att lägga av, och idag pluggar han idrott och hälsa på GIH i Stockholm. Jagne spelar numera i indiska högstaligan, närmare bestämt i Shillong Lajong. Annan långläsning: Moacir Barbosa - läker tiden alla sår?

Östersunds FK - från Division 2 till Emirates Stadium

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.