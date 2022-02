Streama IFK Göteborg - Utsiktens BK: Live stream & TV (22/2)

Vad: IFK Göteborg – Utsiktens BK (Träningsmatch) När: Den 22/2, kl. 19:00 Live stream: Discovery Plus TV: –

Streama IFK Göteborg – Utsiktens BK

Hur gör man för att streama IFK Göteborg – Utsikten live? Det är en fråga många blåvita ställer sig just nu, och vi har svaret. Det är så att Discovery Plus sitter på rättigheterna att sända denna träningsmatch, och med ett konto på deras streamingtjänst kan ni titta på IFK Göteborg – Utsikten live.

Ni väljer själva vilken tjänst ni ska använda för att se er IFK Göteborg – Utsikten stream. Se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över sändningen till TV-skärmen, och på så sätt se matchen på TV.

Oavsett hur ni väljer att titta på er fotboll stream kan vi garantera att bild och ljud kommer att hålla hög nivå. Se matchen direkt från valfri enhet, och njut av en trevlig fotbollsmatch!

Titta på IFK Göteborg – Utsikten på TV

Hur är det då med TV-sändning av matchen? Mötet mellan IFK Göteborg och Utsikten kommer att visas på Discoverys kanal Discovery+ Extra 1, så om ni har den i ert abonnemang kan ni se matchen på TV. Den ingår i Discoverys sportabonnemang.

Det finns ytterligare en lösning för att se matchen på TV. Koppla över er IFK Göteborg – Utsikten stream från valfri enhet till TV-skärmen, genom att använda en Chromecast, Apple TV, Samsung TV, HDMI-kabel eller liknande.

Avspark: 19:00

Inför matchen

IFK Göteborg satsar på att vara med och slåss om Europaplatserna i år, och Pontus Farnerud var nyligen ute och sa att Malmö FF är det enda lag som har bättre trupp än ”Blåvitt”. Där satte han extra press på sitt lag, som om pressen inte redan var tillräcklig. Men, nu är det inte heller längre Farneruds lag – för så sent som under måndagen tvingades han lämna sitt uppdrag. Klubbdirektören Håkan Mild har inte gått in på orsaken till klubbens beslut, mer än att de ”haft olika åsikter” om saker.

Utsikten kvalade sig upp till Superettan i höstas, och är nu uppe i andraligan för andra gången i klubbens historia. I år handlar det först och främst om att hänga kvar. Tidigare spelade Anton Hysén i laget, vilket är Glenn Hyséns son och således även Tobias Hyséns bror. Lagets mest kände spelare idag är Martin Smedberg-Dalence, som spelat länge i Ljungskile, IFK Norrköping och just IFK Göteborg.