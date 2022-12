Att boosta oddsen under VM är ett perfekt tillfälle att vinna ännu mer pengar för dina tipskuponger. Hos Betsson så har de lagt fram flera möjligheter för dig att spela med oddsboost under VM.

En oddsboost gör att dina spel har högre odds än vad plattformar normalt vis delar ut. Hittar du ett erbjudande om en oddsboost kan du vara säker på att du spelar på de bästa & högsta oddsen online.

I denna artikel så kommer vi titta närmare på vilka oddsboostar som finns hos Betsson under VM 2022.

Gå till alla oddsboostar hos Betsson!

Extra höga odds hos Betsson

De flesta spelare som väljer att spela på oddsen som finns under VM-matcher – söker sig helst till de sidor som erbjuder de bästa oddsen. Det är inte speciellt konstigt. Att boosta odds innebär nämligen att dina vinstchanser kommer vara det samma. Stora skillnaden är att din betsida delar ut ännu högre vinster om du skulle vinna.

Betsson har under finalspelet av VM börjat boosta sina odds ordentligt. De har en kategori i sin huvudmeny som kallas för just ”oddsboost”. När du klickar in där så hittar du alla spel och odds som Betsson har sett till att justera till en högre nivå.

Där finns det inte bara enstaka spel – utan de ger dig chansen att välja fritt mellan utfall kring de nästkommande matcherna.

Flera av dessa kampanjer gäller inför kvartsfinalerna. Du kan förvänta dig att Betsson Sverige uppdaterar med nya oddsboostar under semifinalerna och finalen. Några exempel på oddsboost som just nu finns hos Betsson är följande:

Minst 1 mål görs i de första 15 minuterna av matchen mellan England – Frankrike (höjt till 4.05)

Över 1,5 mål i första halvlek i matchen mellan Marocko – Portugal (höjt till 3.60)

Under 0,5 i andra halvlek i matchen mellan Holland – Argentina (höjt till 3.70)

Brasilien leder med 0-1 mot Kroatien efter första halvlek (höjt till 3.70)

Andra VM kampanjer

Vi har tidigare sammanställt några av de bästa VM oddsboostar & bonusar. Du kan enkelt hämta dessa erbjudanden i samband med att du blir medlem hos en ny bettingsida. De flesta bonusar som finns ute på den svenska marknaden är välkomsterbjudanden och riktar sig till nya spelare. Under VM så anser vi att det är ett perfekt tillfälle för att testa en ny spelsida och en bonus!