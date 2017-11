Alla lagen har utifrån rankning delats in i olika seedningsgrupper. Det finns totalt fyra seedningsgrupper med landslag.

The final draw kommer att ledas av Gary Lineker som är en legendarisk fotbollsspelare från England. Han sällskapas av Maria Komandnaya från Ryssland. Dessa två ledare kommer att guida dig genom den live stream som erbjuds från VM-lottningen.

Vilket innebär att du kan följa resultatet av VM-lottningen i realtid via en live stream som du heller inte behöver betala för.

Du kan enkelt streama lottningen av grupper till VM 2018 hos SVTplay. Där kommer de erbjuda dig att se gruppindelningen gratis och live. Det är inte den enda sida online som kommer erbjuda dig att se lottningen av grupper till VM via live stream. Även FIFA.com kommer att hjälpa dig med live sändning.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.