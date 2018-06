Både Marocko och Iran har oerhört starka försvar, och vi tror stenhårt på en målfattig match. Men oddset 1.44 på under 2,5 mål är inte särskilt lockande. En förlust i denna match hade varit ödesdiger för båda lagen, och vi tror på en avvaktande, försiktig historia. 0-0, 1-1? Någonting sånt. Vi spelar oavgjort till oddset 3.10 gånger pengarna på Bet365.

Irans försvar är inte mycket sämre. På de nio första kvalmatcherna släppte man in 0 (!) mål. I den tionde och sista matchen, när man redan var kvalificerade, blev det dock 2-2 mot ett desperat Syrien. Nationens förbundskapten Carlos Queiroz är ingen nykomling direkt. Han har genom åren tränat Portugals landslag, och även varit klubblagstränare i Sporting Lissabon och Real Madrid. Dessutom var han assistent till Sir Alex Ferguson i Manchester United under fem års tid. I Iran spelar Östersunds Saman Ghoddos, som väntas starta på bänken idag.

Marocko och Iran har hamnat i en riktigt tuff grupp, då man kommer att ställas mot stornationerna Spanien och Portugal. Det allra mesta tyder på att just Spanien och Portugal kniper de två slutspelsplatserna, och därför är det av oerhörd vikt för Marocko och Iran att vinna denna match. Laget som vinner kommer åtminstone att ha en möjlighet att rubba gruppens jättar. Förlust eller kryss här och det kommer antagligen att krävas poäng mot både Portugal och Spanien. Marockos styrka är det ramstarka försvaret. På sex kvalmatcher till VM släppte man inte in ett enda mål, utan nådde målskillnaden 11-0 mot Elfenbenskusten, Mali och Gabon. Den spelaren vi ska hålla ett extra öga på är Hakim Ziyech, en offensiv kreatör som kommer från en fantastisk säsong i Ajax. I februari vann Marocko African Nations Championship, vilket är en ny form av Afrikanska mästerskapen. African Nations Championship startades år 2007, och man får bara använda spelare från sin inhemska liga. Marockos förbundskapten Hervé Renard har utöver African Nations Championship vunnit Afrikanska mästerskapen år 2012 och 2015, med Zambia respektive Elfenbenskusten. Renards filosofi påminner en hel del om José Mourinhos, och försvaret är prio nummer ett.

