Argentina är den bättre nationen av dessa enligt historia och tradition, och man har även en starkare trupp spelare för spelare. Dock har man haft svårt att få det att stämma under coachen Jorge Sampaoli. Laget tog sig till VM med nöd och näppe, och hade det inte varit för ett räddande Messi-hattrick i sista kvalmatchen hade vi inte fått se Argentina här i Ryssland. Vi tycker att lagen känns väldigt jämna på förhand, och med tanke på förutsättningarna inför matchen skulle vi inte bli förvånade om de delade på poängen. Comeons odds på det oavgjorda resultatet, 3.40, betalar väldigt bra. Där hamnar vårt spel. När du spelar på Comeon kan du dessutom välja att ta del av ett riktigt generöst erbjudande. Om du sätter in 500 kr får du 1500 kr att spela för, och även en VM-boll hemskickad till dig.

Argentina var som bekant i VM-final för fyra år sedan, men föll på målsnöret sedan Tyskland avgjort under förlängningen. Årets världsmästerskap kan vara Lionel Messis sista chans att föra sitt land till ett VM-guld, vilket skulle innebära att det inte längre finns några argument mot att han är världens genom tiderna bästa spelare. Detta är också en match mellan ett lag med ett helt fantastiskt anfall, Argentina, och ett lag med ett fullständigt lysande mittfält, Kroatien. Resterande lagdelar i de båda lagen kan man inte säga håller världsklass.

Du kommer utan några besvär kunna streama Argentina mot Kroatien live med hjälp av Cmore. Denna tjänst hjälper dig med att se alla fotbollsmatcher under VM.

