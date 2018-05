Gilla Sportal.se:s Facebooksida, eller knappa dig in till Sportal.se, för att få ta del av ett underbart VM-minne om dagen! På Sportal.se finner ni även hur ni gör för att streama fotbolls VM eller varför inte kolla in alla VM bonusar & odds som finns att hämta online.

När Sverige i VM 2002 ställdes mot Argentina i den sista gruppspelsmatchen, krävdes minst en poäng för att ordna avancemang till åttondelsfinalen. I början av andra halvleken var ställningen fortfarande 0-0, och vi var alltså ett argentinskt mål från att behöva packa resväskorna och åka hem från Japan. Med spelare som Pablo Aimar, Gabriel Batistuta och Hernán Crespo i Argentinas lag vet man att ett mål aldrig är långt borta. I den 58:e minuten får Sverige ett bra frisparksläge en bit utanför straffområdet. Henrik Larsson springer fram mot bollen, hoppar över och lämnar läget till Anders Svensson. Den dåvarande Southamptonspelaren slog till med ett hårt och välplacerat skott, som seglade in i vänstra krysset. Argentina kvitterade i 88:e minuten, men det oavgjorda resultatet tog Sverige vidare till åttondelsfinal. Där föll man mot Senegal på minsta möjliga marginaler. Matchen gick till förlängning och just Anders Svensson var en hårsmån från att avgöra när han träffade stoplen. Några minuter senare gjorde istället Senegal mål, och vann på golden goal.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.