Union Berlin - Leipzig, 03/12: Speltips & stream

Vad: Union Berlin – Leipzig, Bundesliga Avspark: Den 2021-12-03, kl. 20:30 Vart: Stadion An der Alten Försterei Live stream: > Bet365 TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: 1X (Odds: 1.97 hos Bet365)

Streama Union Berlin – Leipzig

Det är lätt att streama mötet mellan Union Berlin och Leipzig i Bundesliga online. Det enda du behöver för att hitta en live stream till matchen är att skaffa ett abonnemang på Viaplay.

Det går att ha igång din live stream fotboll stream. Titta via mobil, dator eller surfplatta.

Gå till Viaplay Välj Viaplay Total Skapa konto och köp abonnemang Streama Union Berlin – Leipzig samt TV, Serier, Film och Sport online

Speltips & odds

Schweizaren Urs Fischer har gjort ett lysande jobb med Union Berlin som manager. Efter 13 omgångar ligger de på en 6:e plats i tabellen, där det är bara 2 poäng upp till en 4:e plats, som innebär spel i Champions League.

Denna säsong spelar de i Europa Conference League, där de har varit ömson vin, ömsom vatten.

I Bundesliga däremot har de varit vassa. Speciellt på hemmamark. Där har de bara en förlust mot de regerande mästarna Bayern München. Innan dess hade man 21 raka hemmamatcher utan nederlag. Annars har de spelat mållöst mot Augsburg och gått segrandes ur 4 ligamatcher.

Bortaspelet är inte lika framgångsrikt, fast bra ändå. I sin senaste ligamatch gästade de formstarka Eintracht Frankfurt. Efter att ha hamnat i underläge kvitterade Max Kruse från straffpunkten och gjorde sitt 2:a mål för säsongen. Men sent in på övertid släppte de in ett förlustmål. Union Berlin gjorde en bra insats och förtjänade en poäng.

Framåt i laget finns Taiwo Awoniyi i högform med 8 mål i Bundesliga.

Så Leipzig har en tuff nöt att knäcka.

De har ett par egna problem, både på och utanför planen. När det gäller dagsformen så är den inget vidare. Leipzig har två raka förluster i Bundesliga, mot Hoffenheim och Leverkusen. Bortaspelet är uselt, med 3 oavgjortda resultat och 3 nederlag. Inga vinster alls. Målskillnaden på bortagräs är 3:7.

Det har varit ett par spelare som ändå har visat prov på bra form. Fransmannen Christopher Nkunku har gjort 5 mål i Bundesliga. Den svenska landslagsstjärnan Emil Forsberg (i bild), har stått för 4 ligamål och 2 mål i Champions League, efter 5 gruppspelsomgångar.

Utanför planen finns ett Covid 19 utbrott. Då många i tränarteamet återvände med positiva resultat ställdes träningen in i tisdags. Även managern Jesse Marsch, som har suttit i karantän, är fortsatt tveksam till att coacha laget. Detsamma gäller Willi Orban, Yussuf Poulsen och Hugo Novoa, som fortsatt sitter i karantän.

Därutöver är det skador på Marcel Halstenberg, Marcelo Saracchi och Dani Olmo.

Union Berlin spelarna är fulla av självförtroende efter deras utmärkta insatser under en längre tid på hemmagräs.

Ändå erbjuder spelbolag nästan dubbla degen i odds på en rak Leipzig seger. Fast detta möte är helt öppet, då gästerna har svårt att vinna på resande fot.

Eftersom oddsen är så pass skeva hos spelbolagen, finns det ett stort värde att hämta på att hemmalaget inte går förlorandes ur duellen.

Därför landar spelet på att Leipzig inte vinner mötet, utan att Union Berlin får med sig minst en pinne genom att kryssa eller vinna Bundesliga kampen.

Vårt speltips: Union Berlin seger eller oavgjort i matchen

Odds: 1.97

Bettingsida: Bet365

Troliga startelvor inför matchen

Union Berlins möjlig startuppställning:

Luthe; Friedrich, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Promel, Giesselmann; Awoniyi, Kruse.

Leipzigs möjlig startuppställning: