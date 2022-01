Tyskland - Sverige, 23/1: Speltips & stream

Streama Tyskland – Sverige

Hos Bet365 kan du se samtliga landskamper i handbolls EM online. Det innebär givetvis att du kan se Sveriges möte mot Tyskland i gruppspelet.

Det krävs inte speciellt mycket. Du behöver skaffa ett konto och sätta in minst 50 SEK för att få tillgång till alla handbolls EM streams. Dessa pengar finns kvar när du tar del av sändningar. Du kan i stället använda din insättning för att spela på odds inför och under landskampen.

Gå vidare till Bet365 Skapa ett konto Gör en insättning på 50 SEK eller mer Streama Tyskland – Sverige samt alla andra landskamper i handbolls EM.

Se också vårt omdöme & recension om Bet365.

Se landskampen på TV

Om du hellre vill kunna se Tyskland – Sverige på en TV så är det kanalen TV6 som har rättigheterna. Det är en kanal som ofta sänder stora mästerskap, som bland annat handbolls EM.

Sändningen startar i god tid innan landskampen. Där finns en studio med experter som går igenom förutsättningarna. Under landskampen finns det svenska kommentatorer.

TV-kanal: TV6

Sändningsstart: En timme inför matchstart

Svenska kommentatorer: Ja

HD: Ja

Speltips & odds

Covid 19 har ställt till med enorma bekymmer för det tyska landslagen. Utan tvekan är Tyskland ett av de länder som har blivit värst drabbat.

Det handlar om att 12 spelare har testats positivit för Corona.

Ersättare har fått kalats in. Men alla avbräck har inte gått att ersätta. Inte alls. Samt att det spelarna som har fått komma in inte har varit samspelta direkt. Med nya spelare som ständigt kommer in brottas laget med att hitta kontinuiteten.

Det gick bra mot en lättare motståndare som Polen. Tyskland vann med 30-23. Fast när det blev tuffare motstånd på andra sidan planen som gick det inte alls.

Tyskland har förlorat 23-29 mot Spanien och därefter 23-28 mot Norge. En större förlust än så är att vänta mot Sverige.

Även Sverige har haft Corona-fall i trupp. Men det har bara handlar om 3 fall. De ersättarna som har fått chansen har klivit fram och visat framfötterna. Imponerande!

Efter förlusten mot Spanien reste sig Sverige och spelade på en hög nivå. Det blev segrar över Ryssland med 29-23 och därefter Polen med 28-18.

Känslan är att Sverige är en nation som blir bättre för varje landskamp. Sverige har växt ju längre in i turneringen. Även om det inte hade varit för Corona så hade Sverige varit den hetare nationen. I och med ett Covid-utbrott i Tyskland så har Sverige en stor chans att vinna i hästlängder.

Spelbolag har Sverige som enorma favoriter till att vinna landskampen. Handikapp linan är satt på -5,5 mål till Sverige. En lina som Sverige bör passera utan några större bekymmer.

Därför faller spelet på att Sverige täcker handkapp linan på -5,5 mål i landskampen mot Tyskland.

Odds på utfallet, som är nästan dubbla degen, duger gott och väl.