St Pauli - Dortmund, 18/1: Speltips & stream

Speltips & odds

Det är ett bra lag i St Pauli som managern Timo Schultz jobbar med. Spelarna hade lätt platsat i andra Bundesliga lag.

Ändå spelar de i 2. Bundesliga, men gör det suveränt. Efter 19 omgångar leder de ligan med 37 poäng. Det skiljer bara en poäng ner till 2:an Darmstadt. Försprånget var betydligt större än så för 3 omgångar sedan.

Under de 3 senaste matcher har det blivit 2 intjänade poäng. Förvånansvärt är att 6 mål har släppts in. St Pauli har haft bekymmer i defensiven och släppt in mål i 9 raka matcher.

Framåt är St Pauli riktigt vassa med 39 mål hittills. Hemmaspelet är fantastiskt med 8 segrar och en oavgjord match. Samt 26:7 i målskillnad.

Guido Burgstaller är i högform med 16 mål på 21 framträdanden under säsongen.

I den senaste omgången kom St Pauli undan med blotta förskräckelsen när de spelade 2-2 mot bottenlaget Aue.

St Pauli måste upp en nivå till för att kunna utmana heta Dortmund om avancemanget.

Speciellt när Dortmund har inlett året med att näta 8 gånger på Eintracht Frankfurt, som är 8:an i tabellen och Freiburg, som vid tillfället var 4:an i tabellen.

Talismanen Erling Braut Haaland (i bild) har nätat 15 gånger i ligan, på de 13 matcher som han har varit involverad i. Samt att han har gjort ett hattrick senast i DFB-Pokal matchen.

Julian Brandt gör också en bra säsong med 5 ligamål hittills.

Även Dortmund är nästbäst i sin serie när det kommer till målskyttet. Hela 49 mål på 19 omgångar talar sitt tydliga språk. Det är bara serieledarna Bayern München som har nätat fler gånger.

Försvaret fortsätter att vara sårbart. Under de 3 senaste omgångar har det blivit 6 insläppta mål. Man kommer att få svårt att hålla tätt mot St Pauli, som själva är så skickliga i offensiven.

Dortmund är stora favoriter till att vinna matcher och ta sig vidare. Fast självaste spelvärdet ligger mer i att detta blir en underhållande tillställning, som leder till ett målkalas.

Spelbolag har flyttat upp över/under linan till 3,5 mål i matchen. Samt erbjuder dubbla degen i odds på att vi får se över 3,5 mål i mötet.

Det känns väldigt trovärdigt att vi får göra också.

Därför faller spelet på att cupmatchen mellan St Pauli och Dortmund slutar med minst 4 mål efter fulltid.

Troliga startelvor inför matchen

St Paulis möjlig startuppställning:

Smarsch; Ohlsson, Ziereis, Medic, Paqarada; Becker, Smith, Hartel; Buchtmann; Matanovic, Burgstaller.

Dortmunds möjlig startuppställning: