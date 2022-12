Serbien - Schweiz (VM): Stream, speltips & odds

Vad: Serbien – Schweiz, VM 2022 Avspark: Den 2022-12-02, kl. 20:00 Vart: Stadium 974 TV-kanal: Sportkanalen Speltips: Under 2,5 mål (Odds: 1.76 hos Unibet)

Inför

Talismanen Aleksandar Mitrovic (i bild) är helt skadefri för Serbien.

Noah Okafor dras med en mindre muskelskada och kan missa mötet för Schweiz.

Senast nationerna möttes var 2018 i VM i Ryssland då Schweiz vann med siffrorna 2-1.

Startelvor & statistik

Speltips & odds

Det blev ett sjukt spännande möte när nationerna möttes för första gången någonsin på Kaliningrad Stadium. Aleksandar Mitrovic nätade efter 5 minuter. Men Schweiz kom tillbaka genom ett mål av Granit Xhaka innan Xherdan Shaqiri avgjorde tillställningen strax innan fulltid.

En ny thriller kan det bli även denna gång, då en biljett till slutspelet står på spel.

Förbundskaptenen Dragan Stojkovic har en bra trupp med spelare som håller till i europeiska klubbar ute i Europa. Däremot har försvaret visat sig vara rejält sårbara. Att släppa in mål två gånger om mot brassarna i 0-2 förlusten är en sak. Men att tappa en 3-1 ledning till 3-3 mot Kamerun är under all kritik.

En förbättring kan vi räkna med, då backlinjen ändå är stabil. Samt att laget inte direkt öser in mål mot Schweiz.

För Schweiz är urstarka i defensiven. Man har bara ett insläppt mål i turneringen, som kom sent mot Brasilien då Carlos Casemiro nätade. Innan dess blev det en viktoria mot Kamerun där Breel Embolo gjorde matchens enda mål.

Förbundskaptenen Murat Yakin har ett framgångsrikt försvarstänk, som har tagit nationen långt i mästerskap.

Nu behöver man bara undvika en förlust för att säkra avancemanget. Då kommer allt fokus ligga på att inte bjuda på några misstag. Så en ultradefensiv fotboll känns inte helt omöjligt.

Även om Serbien måste gå till attack talar det mesta mot att detta blir en målsnål kamp.

Därför faller spelet på att Serbien och Schweiz gör som mest 2 mål ihop, men inga fler än så. Till ett bra odds.

Vårt speltips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 1.76

Bettingsida: Unibet

