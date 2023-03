Roma - Juventus (5/3): Stream, speltips & odds

Vad: Roma – Juventus, Serie A Avspark: Söndag 5 mars, klockan 20:45 Vart: Stadio Olimpico, Roma Live stream: > Bet365 Speltips: Juventus vinner (Odds: 3.05 hos Expekt)

Vi får en mycket intressant match från Serie A på söndag kväll, då Roma tar emot Juventus. Här finner ni vårt speltips till mötet, och här kan ni även läsa om hur ni gör för att streama matchen online.

Juventus är just nu Serie A:s allra formstarkaste lag, och varje omgång tar man in poäng på topplagen. Kan man blanda sig i Champions League-striden igen, till slut? Då är bortamötet med Roma en nyckelmatch.

Roma ligger på femte plats i Serie A, och har också som mål att nå Champions League. I den här matchen saknar man José Mourinho, och det återstår att se hur det kommer att påverka laget. Ta del av vårt speltips till matchen, och läs om hur ni gör för att streama Roma – Juventus!

Inför matchen

Juventus har vunnit tre av sina fem senaste matcher mot Roma.

Romas tränare José Mourinho fick syna det röda kortet i lagets senaste match, och är således avstängd här.

Om Juventus vinner skiljer det bara sex poäng mellan lagen i tabellen, trots Juventus 15 poängs stora avdrag.

Startelvor & statistik