Napoli - Leicester, 9/12: Speltips & stream

Vad: Napoli – Leicester, Europa League Avspark: Den 2021-12-09, kl. 18:45 Vart: Diego Armando Maradona Stadium TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Napoli (Odds: 2.15 hos Unibet)

Streama Napoli – Leicester

Det är lätt att streama mötet mellan Napoli och Leicester i Europa League online. Det enda du behöver för att hitta en live stream till matchen är att skaffa ett abonnemang på Viaplay.

Det går att ha igång din live stream fotboll stream. Titta via mobil, dator eller surfplatta.

Gå till Viaplay Välj Viaplay Total Skapa konto och köp abonnemang Streama Napoli – Leicester samt TV, Serier, Film och Sport online

Speltips & odds

Egentligen har Napoli allting i sina händer. Trots 3:e platsen i ligan och en Europa Leauge säsong som har varit sådär kan de till och med vinna gruppen. Förutsatt att Legia och Spartak Moskva kryssar.

Insatserna har inte alltid varit lysande i turneringen, även om spelet i Serie A har varit nästintill perfekt.

Den nya managern Luciano Spalletti har gjort ett lysande jobb.

Napoli ligger på en 3:e plats i Serie A tabellen, där det är en poäng upp till de regerande mästarna Inter och ytterligare en poäng upp till AC Milan, som är serieledare.

Bakom sig har man en förlust mot Champions League laget Atalanta, där man tappade en ledning till 2-3. Piotr Zielinski och Dries Mertens (i bild) gjorde lagets mål. Dessa två har också fått ersätta toppanfallaren Victor Osimhen och lagkaptenen Lorenzo Insigne, som fortsatt verkar dras med skadebekymmer.

Trots poängtapp och skador i truppen har man ett starkt gäng som på hemmagräs alltid gör bra prestationer. Detta ska räcka till att slå Leicester, som själva är formsvaga och har Youri Tielemans och James Justin fortsatt borta.

Det har inte varit någon vidare säsong i Premier League för Brendan Rodgers och hans spelare. Efter 15 omgångar ligger laget på den nedre halvan av tabellen. På en 11:e plats.

Det vanligtvis stabila försvaret har släppt in exakt 2 mål, per match, i de 3 senaste omgångar mot Watford, Southampton och Aston Villa. Alltså inte direkt några lag som är kända för att ösa in mål.

Bakom sig har de en förlust mot Aston Villa med 1-2, där Harvey Barnes gav laget ledningen, men så släppte de in två mål, signerade av Ezri Konsa.

När Leicester tog emot Napoli i den 1:a omgången slutade mötet 2-2. Denna gång räcker det med ett oavgjort resultat för att Leicester ska ta sig vidare. Utmaningen känns för svår, då försvaret har läckt in mål mot mindre bra lag.

Värre och svårare blir det mot ett lag som Napoli, som har nätat 12 mål på 5 omgångar i gruppen, samt 34 mål på 16 Serie A omgångar.

Spelbolag erbjuder över dubbla degen i odds på en rak hemmaseger. Chansen för en Napoli seger är betydligt större än så.

Därför landar spelet på att Napoli tar samtliga 3 poäng i detta Europa League möte mot Leicester och tar sig vidare till slutspelet.

Detta blir vårt speltips.

Vårt speltips: Napoli vinner matchen

Odds: 2.15

Bettingsida: Unibet

Troliga startelvor inför matchen

Napolis möjlig startuppställning:

Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Malcuit, Demme, Zielinski, Rui; Lozano, Mertens, Politano.

Leicesters möjlig startuppställning:

Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Soumare; Perez, Maddison, Barnes; Vardy.