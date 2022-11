Vad: Mexiko – Sverige, träningslandskamp Var: Estadio Montilivi, Girona När: Kl. 20:30, 16 november Live stream: C More TV: TV12 Speltips: Mexiko vinner (2.10 hos Bet365)

Inför matchen

Enligt rapporter planerar Janne Andersson att starta med båda debutanterna Emil Holm och Samuel Gustafson.

Mexiko ska spela VM snart, och i laget finns stjärnor som Guillermo Ochoa och Hirving Lozano.

Senast lagen möttes var i VM 2018. Då vann Sverige med 3-0.

Statistik & startelvor

Streama Mexiko – Sverige

Den tjänst som sitter på sändningsrättigheterna att visa Sverige – Mexiko online är C More. De äger rättigheterna att sända ut matchen direkt på nätet, och har ni ett konto med sportabonnemang på deras tjänst kan ni således streama Sverige – Mexiko.

Ni väljer själva vilken enhet ni vill ha igång er Sverige – Mexiko live stream ifrån. Se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen direktsänt på TV.

Vi tror att ni kommer att bli mycket nöjda med er Sverige – Mexiko stream. Sändningen håller hög nivå, vad gäller såväl bild som ljud. Dessutom är kommentatorerna och experterna i studion duktiga. Läs gärna mer om hur ni gör för att streama Sveriges landslag.

Vilken kanal är det då som sänder Sverige – Mexiko direkt? Det är det nog en hel del fotbollssupportrar som frågar sig just nu, och vi sitter på svaret. Sverige – Mexiko kommer att visas live på TV12, vilket är en av C Mores kanaler. Har ni den i ert utbud är det bara att bläddra in matchen på er TV, och börja se matchen.

Streama Mexiko – Sverige live

Speltips & odds: Mexiko – Sverige

Sverige kommer hit med en skakad trupp. Janne Andersson fick vid sin trupputtagning till matcherna mot Mexiko och Algeriet nej från 18 spelare, av skilda anledningar. Många var skadade, och sedan fick landslaget även några nej från klubbar av oklara anledningar. Då denna samlings matcher inte räknas som FIFA-datum för icke VM-kvalificerade nationer, har klubbar rätt att stoppa sina spelare från att åka.

Sverige saknar bland annat Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic, Emil Krafth och Albin Ekdal. Fem av lagets allra viktigaste spelare. Tillbaka i truppen är åtminstone Jesper Karlsson, som äntligen är skadefri till en landslagssamling, samt spelare som Marcus Rohdén och Ken Sema, som gör comeback efter lång tids frånvaro från Blågult. Intressant ska det även bli att få se debutanterna Samuel Gustafson och Emil Holm.

Mexiko är VM-klara, och lär ställa upp med så gott som bästa lag i den här matchen, för att spela ihop laget inför allvaret. Laget har hamnat i en grupp tillsammans med Argentina, Saudiarabien och Polen, och tanken med matchen mot Sverige är att de ska få matcha sig mot ett lag som spelar ungefär som Polen. En av de första matcherna ni kommer att kunna se från VM är England – Iran, och här kan ni läsa om hur ni hittar en England – Iran stream.

Med tanke på att Mexiko spelar med sitt bästa lag för att sätta det och komma i form inför VM, medan Sverige träningsspelar med ett på grund av avbräck b-betonat lag, tror vi att Mexiko vinner den här matchen. Den raka 1:an finnes till 2.10 gånger pengarna, vilket spelas hos Bet365.

Med VM runt hörnet kan ni som är intresserade av betting passa på att kolla in vad kan man hitta för bonus på VM 2022.

