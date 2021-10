Juventus - Sassuolo, 27/10: Speltips & stream

Se Juventus – Sassuolo stream

Som medlem hos Unibet så kan man streama alla matcher från Serie A. Det innebär naturligtvis att du kan se Juventus och Sassuolo på deras kombinerade streaming- och bettingsida. Du kan läsa mer vårt omdöme & recension om Unibet via länken.

För att titta på Juventus – Sassuolo live stream hos Unibet följer du endast våra tips här nedanför.

Gå till Unibet Skapa konto Gör insättning på minst 50 kr Streama Serie A!

Speltips & odds

Det är ingen enkel uppgift som väntar Juventus, som har fått spela väldigt många fotbollsmatcher på sistone.

Det har också gått bra, i och med att de har vägrat att förlora.

Senast log de under i Derby d’Italia där Edin Dzeko hade gett Inter ledningen. Strax innan fulltid hittade VAR en kontroversiell straff som Paulo Dybala tog vara på och kvitterade för Juventus.

Han gjorde sitt 3:e mål för säsongen.

Innan dess hade Juventus vunnit 6 raka segrar, samtliga med exakt ett mål i marginal. Det är så klart starkt, men också inget som håller för evigt med tanke på den hårda konkurrensen.

Managern Max Allegri har trots Cristiano Ronaldos avgång lyckats få laget att producera mål, med Paulo Dybala, Alvaro Morata, Federico Chiesa, Moise Kean och svenske landslagsstjärnan Dejan Kulusevski (i bild) som offensiva vapen.

Efter att ha fått spela i samtliga 9 ligamatcher är Dejan Kulusevski fortfarande utan något mål. Fast han har assisterat fram till ett av lagets 13 mål i Serie A.

Med 4 segrar, 3 kryss och 2 förluster ligger de på en 6:e plats i tabellen.

Med 13 mål på 9 omgångar har ändå inte Juventus öst in mål direkt. Speciellt inte heller när laget har släppt in 11 mål under tiden.

Någon parkpromenad blir det inte heller i nästa ligamatch.

Sassuolo, som inte är involverade i något Europa spel, kommer på besök med en bra form.

Efter en tuff start på säsongen har det gått betydligt bättre under de 5 senaste omgångarna. Där har det förvisso blivit två förluster mot Champions League laget Atalanta med 1-2 i Bergamo samt de regerande mästarna Inter med samma siffror. Men Sassuolo har även kryssat mot Genoa på bortagräs samt tagit segrar över jumbon Salernitana och i helgen mot Venezia med 3-1.

Talismanen Domenico Berardi kvitterade efter att man hade hamnat i underläge och gjorde sitt 4:e mål för säsongen. Därefter blev det ett självmål av Venezia och ett mål av Davide Frattesi.

En skön seger som tog upp laget till en 13:e plats i tabellen.

Faktum är att Sassuolo inte har blivit krossade utav något lag denna säsong. Samtliga 4 förluster har kommit med ett mål i marginal.

På grund av ett tufft spelschema väntas Juventus rotera, eftersom de ska spela 3 matcher på 9 dagar. Då kommer de också att bli mer sårbara mot Sassuolo, som har vassa pjäser fram i banan.

Juventus är favoriter till seger men någon storseger känns inte trolig.

Därför landar spelet på att Sassuolo täcker den asiatiska handikapplinan på +1,5 mål. Då har man råd att förlora matchen med ett mål och spelet sitter ändå.

Vårt speltips: Sassuolo +1,5 Asian Handicap

Odds: 1.70

Bettingsida: Unibet



Troliga startelvor inför matchen

Juventus möjlig startuppställning:

Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa.

Sassuolos möjlig startuppställning: