Inter - SSC Napoli (4/1): Stream, speltips & odds

Vad: Inter – Napoli, Serie A Var: Stadio San Siro När: Kl. 20:45, 4 januari Live stream: Bet365 TV: C More Fotboll Speltips: Inter vinner (2.37 hos Bet365)

Inför matchen

Napoli toppar ligan i överlägsen stil, 8 poäng före tvåan Milan. Inter ligger på femte plats, 11 poäng bakom Napoli.

Av de sex senaste ligamatcherna lagen emellan har Inter fyra segrar, medan två matcher slutat oavgjort.

Här får Inter klara sig utan viktige duon Marcelo Brozovic och Stefan de Vrij, som båda är skadade.

Statistik & startelvor

Streama Inter – Napoli

Det är inte alls svårt att live streama Inter – Napoli, och allt som krävs för att göra så är att ni skaffar ett konto hos Bet365 och där sätter in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni se alla Serie A-matcher live, och däribland titta på denna match.

Ni väljer själva om ni ska ha igång er Inter – Napoli stream via mobil, dator eller surfplatta. Det går att ha igång er direktsändning av matchen från valfri enhet. Med en Chromecast, Apple TV eller HDMI-kabel kan du koppla över din fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen direktsänt på TV.

Sändningen på er FC Inter – Napoli live stream är god, och vi tror att ni kommer att bli nöjda med er sändning.

Speltips & odds: Inter – Napoli

Napoli har stått för en otroligt stark säsong, och laget har levererat resultatraden 13-2-0. Det har resulterat i att man toppar Serie A, åtta poäng före tvåan AC Milan. Milans lokalrival Inter ligger på femte plats, tre pinnar bakom de rödsvarta.

Om du befinner dig i det vidskepliga Neapel tillåts du inte ens att nämna något om en potentiell ”scudetto”. Napolitanarna tror att det ger otur att spekulera i en ligatitel, och vågar inte ens tänka tanken på att laget äntligen ska vinna Serie A, för första gången sedan 1990. Det är ju inte första gången Napoli ligger i slagläge inför våren, men tidigare har de gång på gång fallit ihop när det ska avgöras framåt april och maj.

Andra vidskepliga menar exempelvis att Argentina inte skulle kunna vinna VM igen så länge Maradona var vid livet, och att det nu stod skrivet att de skulle vinna direkt efter att han gått bort. Kan samma teori appliceras på Napoli, att de nu vinner ligan kort efter att deras kung dött?

Det är nog hur som helst mer än vidskeplighet som kommer att avgöra var ligatiteln handlar i vår, men vinner Napoli mot Inter denna onsdagskväll så är mycket vunnet.

Vi tror dock mer på Inter i denna match. Av de sex senaste ligamötena lagen emellan är det fördel Inter med 4-2-0, och man brukar alltså ha lätt för Napoli. Dessutom tror vi att VM-uppehållet kom i sämsta möjliga tillfälle för Napoli, när man ångade på och bara vann och vann. Det är inte alls säkert att den formen är kvar efter en månads avbrott från spel. Den raka 1:an finns att spela till 2.37 gånger pengarna hos Bet365.

Vårt speltips: Inter vinner



Odds: 2.37

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Det finns otroligt många odds på Inter – Napoli. Titta för all del in tre spelförslag här under.