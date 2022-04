IFK Göteborg - IFK Värnamo (3/4): Stream, speltips & odds

Vad: IFK Göteborg – IFK Värnamo Matchstart Kl. 15:00, den 3/4 Vart: Gamla Ullevi Live stream Discovery Plus TV-kanal: Kanal 5 Speltips: Göteborg vinner (1,70 hos Bet365)

Inför

IFK Göteborg gjorde en ok insats i Svenska Cupen, då man vann sin grupp men sedan åkte ut mot Elfsborg i kvartsfinalen.

IFK Värnamo åkte ut redan i gruppspelet, trots att man tog sex poäng. Malmö FF blev för svåra.

Senast lagen möttes i tävlingssammanhang var just i cupens gruppspel, år 2014. Då vann Göteborg med 2-0, efter mål av Kjetil Waehler och Robin Söder.

Speltips & odds: IFK Göteborg – IFK Värnamo

IFK Göteborg storsatsade inför förra säsongen, men det stod tidigt klart att man inte hade något med toppstriden att göra. Trots spelare som Marek Hamsik, Tobias Sana och Hosam Aiesh i laget hade man svårt att hävda sig mot de flesta lagen.

Under sommaren förstärkte man truppen än mer, då man hämtade in Marcus Berg och Oscar Wendt. Särskilt värvningen av Berg blev en fullträff, och under hösten höjde sig Göteborg rejält. Poängen började trilla in, och man klättrade upp till övre halvan. Även om man inte har så mycket nytta av den där 8:e-platsen, ger den starka hösten en framtidstro till 2022 års säsong.

Till årets säsong har Göteborg inte förstärkt laget nämnvärt, men det är nog bra då det känns som att kontinuitet är vad ”Blåvitt” behöver. I premiären ställs man emot IFK Värnamo, som blir väldigt intressanta att följa.

Värnamo tränas av Kim Hellberg, en lovordad och ung tränare som kommer från att ha varit assisterande i IFK Norrköping. Vid sin sida har han Jonas Thern, som inte har tränarlegitimation och därmed inte får vara huvudtränare. Detta på grund av att han vägrar gå de obligatoriska utbildningarna som krävs för att få tränare ett allsvenskt lag. Thern menar att han redan är kunnig nog som han är, och tycker att kravet på utbildningarna är löjligt.

Göteborgs trupp är klart starkare än Värnamos, och vi tror att man vinner denna hemmapremiär. Med ledare som Berg, Wendt, Gustav Svensson med flera ska en pigg nykomling kunna avvärjas. Vi spelar den raka 1:an, till 1,70 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: Göteborg vinner

Odds: 1,70

Spelsida: Bet365

Annan betting inför matchen

