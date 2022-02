Dortmund - Bayer Leverkusen, 6/2: Speltips & stream

Vad: Dortmund – Bayer Leverkusen, Bundesliga Avspark: Den 2022-02-06, kl. 15:30 Vart: Signal Iduna Park Live stream: > Bet365 TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Över 3,5 mål (Odds: 2.00 hos Bet365)

Streama Dortmund – Bayer Leverkusen

Det är hos Viaplay som du kan se toppmötet mellan Dortmund och Bayer Leverkusen i den tyska Bundesliga online.

Det går snabbt att komma igång. Vår snabbguide nedan visar hur.

Som sällskap i matchen kommer du att ha de svenska kommentatorerna Robert Tennisberg och Martin Åslund.

Speltips & odds

När lite mer än halva säsongen är spelad känns det som att Dortmund är hack i häl på Bayern München i toppstriden.

Kanske har de aldrig varit så pass nära. Efter 20 omgångar skiljer det bara 6 poäng.

Managern Marco Rose har gjort det strålande och verkar bara växa i kostymen. I år har det bara blivit segrar i ligan, där Eintracht Frankfurt, Freiburg och Hoffenheim har besegrats.

Under den tiden har Dortmund släppt in 5 mål. Det är för många för att kriga om en ligatitel. Samtidigt är det oviktigt om man lyckas näta 11 gånger under tiden.

Talismanen Erling Braut Haaland har nätat 16 gånger totalt. Men han kan komma att missa detta möte, på grund av en ljumskskada.

Donyell Malen (i bild) har förvisso bara nätat 3 gånger. Fast han har tagit chansen när han väl har fått den på sistone.

Mot just Bayer Leverkusen har man haft det lätt på Signal Iduna Park. De 6 senaste inbördes möten har slutat med segrar. Man har nätat hela 23 mål under den tiden.

Så gästerna kommer inte att få det enkelt.

Bayer Leverkusen har också inlett året riktigt bra. Efter att ha spelat 2-2 mot 4:an Union Berlin har de tagit två raka segrar. Först mot Mönchengladbach med 2-1 och senast Augsburg med hela 5-1.

I Leverkusen finns målkungen Patrik Schick, i toppslag, med 18 ligamål, trots att han har varit skadad i perioder. Moussa Diaby har också visat prov på fin form med sina 8 fullträffar.

Managern Gerardo Seoane har som mål att spela Champions League nästa säsong. Men det är en oerhörd tuff konkurrens som Leverkusen har kring en topp 4 placering.

Eftersom Dortmund har ett försvar som läcker kan Leverkusens väg till poängen vara genom att behålla målformen. För mål kommer de garanterat att släppa in i bortamötet.

I Dortmund är det skador på Emre Can, Mateu Morey och Marcel Schmelzer.

Hos Leverkusen är försvararen Edmond Tapsoba tveksam då han precis har återvänt från spel i Afrikanska mästerskapet med Burkina Faso. Vidare är Julian Baumgartlinger, Exequiel Palacios, Paulinho och Daley Sinkgraven alla tveksamma till start.

Nästan varje gång dessa två gäng möts som levereras en högklassig underhållning. Under de 8 senaste möten har vi fått se 40 mål totalt.

Då både Dortmund och Leverkusen har varit produktiva i den sista tredjedelen den här säsongen, samtidigt som de båda har visat svaghettecken i försvaret, bör detta bli en målrik thriller.

Spelbolag har över/under linan på 3,5 mål. En lina som Dortmund har passerat i samtliga ligamatcher i år och Leverkusen i 2 av sina 3 ligamatcher.

Därför landar spelet på att kampen mellan Dortmund och Bayer Leverkusen i Bundesliga slutar med minst 4 mål.

Till schyssta dubbla degen i odds.