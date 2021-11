(Damer) Sverige - Finland, 25/11: Stream, speltips & odds

Vad: Sverige – Finland, VM-kval damer Matchstart Kl. 18:30, den 25/11 Vart: Gamla Ullevi, Göteborg Stream: SVT Play TV: SVT2 Speltips: Sverige leder i paus (1,60 hos Unibet)

Odds & inför matchen

Sverige har inlett VM-kvalet med tre segrar, och siktar m ot en fjärde här.

Finland inledde med två vinster, men förlorade senast mot Irland.

Senast lagen möttes var i EM 2013, och då vann Sverige med 5-0.

Streama Sverige – Finland live

Många lär vilja streama Sverige – Finland (damer), och se denna VM-kvalmatch för damer. Det går att se matchen online på internet, och vi ska förklara hur. Den tjänst som sitter på rättigheterna att sända damernas VM-kval är SVT, och på deras streamingtjänst på nätet kan ni hitta en Sverige – Finland live stream.

Gå in på SVT Play, och se Sverige – Finland direkt! Matchen visas i SVT2, och det går att se SVT:s kanaler direktsänt på kanalens hemsida. Det är möjligt att sätta igång din Sverige – Finland live stream via valfri enhet, och du kan se den via mobil, dator eller surfplatta. Med en Chromecast kan du dessutom koppla över din fotboll stream till TV-skärmen.

Gå till SVT Play Börja titta på SVT2 från hemsidan Se Sverige – Finland via live stream!

Speltips & odds: Sverige – Finland

Sverige har ett av världens bästa fotbollslandslag på damsidan. I sommarens OS räckte det ända till final, där Sverige dessvärre förlorade mot Kanada efter en misslyckad straffläggning. Efter OS var det många som trodde att veteranerna Nilla Fischer, Hedvig Lindahl och Caroline Seger gjort sitt i landslaget, men alla valde att fortsätta. Ett mycket positivt besked för laget och för svenska folket.

Till den här samlingen saknas en annan stor, svensk stjärna. Kosovoare Asllani rehabiliterar en knäskada och kan inte spela ännu. Dessutom har Nathalie Björn fått lämna återbud på grund av en egen skada, och ersätter där gör Mimmi Larsson.

Sverige har gjort tre matcher så här långt i VM-kvalet, och det har blivit tre segrar. Slovakien, Georgien och Irland har alla slagits tillbaka. Nu ställs man mot grannlandet Finland, som också fått en positiv start på kvalspelet. Nationen har likt Sverige slagit Slovakien och Georgien, men förlorade hemmamatchen mot Irland senast.

Efter matchen mot Finland har Sverige en match mot Slovakien nästa tisdag, som även den spelas på hemmaplan. Finland har inga fler matcher i den här samlingen.

Trots att Sverige har en till match på gång gäller man som stora favoriter här, och klasskillnaden är så stor att mötet med Slovakien inte lär störa. Sverige tillhör den yppersta världstoppen i damfotbollen, och Finland är inte ens i närheten. Oddsen 1,20 – 6,00 – 9,00 vittnar om den stora skillnaden i kvalitet lagen emellan.

Vi tror absolut att Sverige vinner den här matchen, men 1,20 gånger insatsen lockar oss inte. Däremot 1,60 på att Sverige leder i paus, känns som ett fint odds. Det spelas, på Unibet.

Vårt speltips: Sverige leder i paus

Odds: 1,60

Spelsida: Unibet

Ni finner en recension om Unibet här, om ni skulle vilja läsa den.